Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Flamengo foi campeão da Libertadores em jogo com erro decisivo da arbitragem

Pulgar deveria ter sido expulso após entrada violenta em Bruno Fuchs, ainda no primeiro tempo da decisão

Publicado em 30/11/2025 às 07h00
Pulgar deveria ter sido expulso após entrada violenta em Bruno Fuchs. Crédito: TV Globo/Reprodução

Com um erro decisivo do árbitro argentino Darío Herrera ao não expulsar o jogador Erick Pulgar, aos 36 minutos do primeiro tempo, por pisar na perna de forma violenta no adversário Bruno Fuchs quando o jogo estava paralisado, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 e ficou com o título da Libertadores 2025.

Em um lance que deveria ter a interferência do VAR, segundo o protocolo, não teve e o meio-campista do Flamengo recebeu somente o cartão amarelo.

Como toda decisão que se preze, o jogo foi bem disputado com 33 faltas e 7 cartões amarelos, e um gol lícito do zagueiro Danilo, que deu o quarto título de campeão da América do Sul ao Rubro-Negro Carioca.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Futebol Libertadores flamengo palmeiras Arbitragem

