Flamengo foi campeão da Libertadores em jogo com erro decisivo da arbitragem

Com um erro decisivo do árbitro argentino Darío Herrera ao não expulsar o jogador Erick Pulgar, aos 36 minutos do primeiro tempo, por pisar na perna de forma violenta no adversário Bruno Fuchs quando o jogo estava paralisado, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 e ficou com o título da Libertadores 2025.



Em um lance que deveria ter a interferência do VAR, segundo o protocolo, não teve e o meio-campista do Flamengo recebeu somente o cartão amarelo.