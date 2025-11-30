Flamengo foi campeão da Libertadores em jogo com erro decisivo da arbitragem

Com um erro decisivo do árbitro argentino Darío Herrera ao não expulsar o jogador Erick Pulgar, aos 36 minutos do primeiro tempo, por pisar na perna de forma violenta no adversário Bruno Fuchs quando o jogo estava paralisado, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 e ficou com o título da Libertadores 2025.
Em um lance que deveria ter a interferência do VAR, segundo o protocolo, não teve e o meio-campista do Flamengo recebeu somente o cartão amarelo.
Como toda decisão que se preze, o jogo foi bem disputado com 33 faltas e 7 cartões amarelos, e um gol lícito do zagueiro Danilo, que deu o quarto título de campeão da América do Sul ao Rubro-Negro Carioca.
