Atacante capixaba do Vasco foi corretamente expulso contra o Bahia

O capixaba David foi corretamente expulso contra o Bahia. Crédito: Agif/Folhapress

Em um jogo com duas expulsões corretas, o Bahia venceu o Vasco na Fonte Nova por 1 x 0. Aos 22 minutos do segundo tempo, o atacante capixaba David do Vasco deu uma solada e atingiu, de forma violenta, o zagueiro Kanu e recebeu o cartão vermelho direto do árbitro Jeferson Ferreira de Moraes (GO).



Já aos 39 minutos, o Bahia também teve um jogador expulso quando já vencia o jogo. Santiago Mingo, que seria substituído, retardou a saída de campo com finalidade de ganhar tempo e como já tinha cartão amarelo, foi expulso corretamente pelo árbitro que aplicou o segundo cartão amarelo seguido do vermelho.

Previsão de mudanças

A Fifa estuda mudanças interessantes nas regras do futebol para a temporada 2026. Para combater o antijogo ou a famosa “cera”, a entidade analisa a possibilidade de reverter o arremesso lateral no caso do jogador demorar a cobrar com finalidade de ganhar tempo.

Hoje, se o jogador retardar a cobrança do arremesso lateral, ele deve receber o cartão amarelo, mas continua com o direito de cobrar o lateral. A mudança também deve atingir a “cera” durante o tiro de meta. Havendo demora demasiada na cobrança, o árbitro poderá marcar tiro de canto a favor da equipe adversária como forma de punição. Caso aprovada, a nova regra deve começar a valer na Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

