Árbitro capixaba acerta ao não assinalar pênalti em Bruno Henrique

Árbitro capixaba não marcou pênalti no lance entre Thiago Silva com Bruno Henrique. Crédito: Reprodução/Premiere

A vitória do Fluminense 2x1 Flamengo teve arbitragem do capixaba Davi Lacerda, que controlou muito bem a partida. O árbitro capixaba, após revisão do lance no VAR, acertou na marcação do pênalti que resultou no gol do Flamengo, quando o lateral Renê cortou a bola com o braço dentro da área.



Em outro lance, os flamenguistas reclamaram de pênalti quando o atacante Bruno Henrique forçou uma falta em uma disputa na área com Thiago Silva, mas a arbitragem corretamente não marcou.

Muito pênalti.



E o PC meter na transmissão que concorda com o árbitro é sacanagem. Ele tem o tempo que quiser pra comentar, com todas as imagens disponíveis.



Segundo o PC, é o Bruno Henrique que entra ali em rota de colisão com o zagueiro tricolor pic.twitter.com/DIelSCp8tv — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) November 20, 2025

Aliás, não demorou muito para a confirmação do que prevíamos chegar. Após absolver o jogador Bruno Henrique no caso do cartão amarelo para beneficiar familiares em apostas, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), condenou a 40 dias de suspensão o árbitro Ramon Abatti por “deixar de cumprir as regras do jogo”, quando deixou de marcar um pênalti no jogo entre São Paulo e Palmeiras válido pelo Brasileirão.

O árbitro, que já havia sido afastado das escalas pela CB, recebeu mais uma punição do STJD, enquanto comportamentos totalmente fora da ética esportiva recebem a benevolência de quem deveria dar exemplo. Lamentável.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais