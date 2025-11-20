Árbitro capixaba acerta ao não assinalar pênalti em Bruno Henrique

A vitória do Fluminense 2x1 Flamengo teve arbitragem do capixaba Davi Lacerda, que controlou muito bem a partida. O árbitro capixaba, após revisão do lance no VAR, acertou na marcação do pênalti que resultou no gol do Flamengo, quando o lateral Renê cortou a bola com o braço dentro da área.
Em outro lance, os flamenguistas reclamaram de pênalti quando o atacante Bruno Henrique forçou uma falta em uma disputa na área com Thiago Silva, mas a arbitragem corretamente não marcou.
Aliás, não demorou muito para a confirmação do que prevíamos chegar. Após absolver o jogador Bruno Henrique no caso do cartão amarelo para beneficiar familiares em apostas, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), condenou a 40 dias de suspensão o árbitro Ramon Abatti por “deixar de cumprir as regras do jogo”, quando deixou de marcar um pênalti no jogo entre São Paulo e Palmeiras válido pelo Brasileirão.
O árbitro, que já havia sido afastado das escalas pela CB, recebeu mais uma punição do STJD, enquanto comportamentos totalmente fora da ética esportiva recebem a benevolência de quem deveria dar exemplo. Lamentável.
