Wallace Valente
Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Árbitro capixaba acerta ao não assinalar pênalti em Bruno Henrique

Davi Lacerda entendeu corretamente que o atacante flamenguista forçou uma falta na disputa dentro da área; no outro lance, acertou no pênalti cometido por Renê após ser chamado pelo VAR

Publicado em 20/11/2025 às 08h23
Árbitro capixaba não marcou pênalti no lance entre Thiago Silva com Bruno Henrique
Árbitro capixaba não marcou pênalti no lance entre Thiago Silva com Bruno Henrique. Crédito: Reprodução/Premiere

A vitória do Fluminense 2x1 Flamengo teve arbitragem do capixaba Davi Lacerda, que controlou muito bem a partida. O árbitro capixaba, após revisão do lance no VAR, acertou na marcação do pênalti que resultou no gol do Flamengo, quando o lateral Renê cortou a bola com o braço dentro da área.

Em outro lance, os flamenguistas reclamaram de pênalti quando o atacante Bruno Henrique forçou uma falta em uma disputa na área com Thiago Silva, mas a arbitragem corretamente não marcou.

Aliás, não demorou muito para a confirmação do que prevíamos chegar. Após absolver o jogador Bruno Henrique no caso do cartão amarelo para beneficiar familiares em apostas, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), condenou a 40 dias de suspensão o árbitro Ramon Abatti por “deixar de cumprir as regras do jogo”, quando deixou de marcar um pênalti no jogo entre São Paulo e Palmeiras válido pelo Brasileirão.

O árbitro, que já havia sido afastado das escalas pela CB, recebeu mais uma punição do STJD, enquanto comportamentos totalmente fora da ética esportiva recebem a benevolência de quem deveria dar exemplo. Lamentável.

Veja também

Como seria se, ao invés do Bruno Henrique, um árbitro contasse que aplicaria um cartão?
Lances idênticos, critérios diferentes e mais uma rodada com erros no Brasileirão
Falta de critérios da arbitragem rouba a cena no Brasileirão

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Futebol Brasileirão flamengo fluminense

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.