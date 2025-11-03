Falta de critérios da arbitragem rouba a cena no Brasileirão

Evertton Araújo jogador do Flamengo recebe cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Sport no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro A 2025. Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

A rodada mostrou que a arbitragem segue muito confusa em relação aos critérios na aplicação dos cartões no Brasileirão. Depois do comentado cartão amarelo que o árbitro Rafael Klein (RS) aplicou em Gustavo Gómez, do Palmeiras, na entrada dura em Vanderson, do Cruzeiro, alegando que ele acertou a bola e não teve tempo de recolher o pé, na vitória do por Flamengo 3 a 0 sobre o Sport, o árbitro Fernando Mendes (PA) expulsou o jogador Evertton Araújo, do time carioca, em uma entrada exatamente igual a do zagueiro palmeirense.



Na vitória do Corinthians em cima do Grêmio por 2 a 0, o jogador Matheus Bidú, do Timão, acertou um pisão na perna, próximo ao tornozelo de João Lucas, do Grêmio, em uma dividida e o árbitro Davi Lacerda (ES) mostrou só o cartão amarelo para reclamação dos gremistas.

No empate em 0 a 0 entre Internacional e Atlético-MG, o juiz Alex Estefano (RJ) expulsou Vitor Hugo, do Galo, após ele dar um carrinho lateral e na sequência atingir o adversário Borré no joelho. A falta de uniformidade nas interpretações, a meu ver, é o grande problema da arbitragem brasileira e a Comissão de Arbitragem da CBF parece perdida sem saber como resolver esse problema que vem acontecendo em todas as rodadas.

Acerto

Na derrota do Vasco para o São Paulo por 2 a 0, o árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO), com a ajuda do VAR, acertou ao marcar pênalti no lance que originou o primeiro gol tricolor quando o lateral vascaíno Paulo Henrique agarrou Arboleda após cobrança de escanteio. Na cobrança, Lucas marcou e abriu o caminho para a vitória.

