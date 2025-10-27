Gustavo Gómes merecia ser expulso após entrada violenta, mas arbitragem aplicou apenas cartão amarelo. Crédito: SporTV/Reprodução

Em um campeonato totalmente manchado pela arbitragem, o Palmeiras foi mais uma vez beneficiado pela arbitragem do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Allianz Parque. Em um jogo muito disputado, o árbitro Rafael Klein (RS) deixou de expulsar o zagueiro Gustavo Gómez no primeiro tempo, após uma entrada dura em uma dividida que acertou a perna de Wanderson, que teve que ser substituído por contusão causada pela forte entrada.



O árbitro ainda foi chamado pelo VAR para rever a jogada, mas aplicou apenas o cartão amarelo ao jogador palmeirense, prejudicando o Cruzeiro, que ainda teve que queimar uma substituição. No segundo tempo o time mineiro ainda teve o zagueiro Fabrício Bruno expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Botafogo 2 x 2 Santos

O empate em 2 a 2 entre Botafogo e Santos, no estádio Nilton Santos, teve o gol mais rápido do campeonato até agora. Joaquim Corrêa marcou para o Glorioso aos 22 segundos do primeiro tempo. Além disso, o jogo foi movimentado, com o executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos invadindo o campo de jogo para reclamar de uma falta não marcada pelo árbitro Rodrigo Pereira (PE) no início da jogada que deu origem ao segundo gol do Botafogo, em que o VAR não foi acionado.

No segundo tempo, a arbitragem acertou ao marcar um pênalti a favor do Santos, quando Souza foi derrubado na área pelo lateral Vitinho. Barreal marcou o gol na cobrança.

