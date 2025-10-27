Foco dividido

Com cabeça na Libertadores, Flamengo e Palmeiras patinam no topo do Brasileirão

Diante dos resultados, clubes ficam com 1 ponto de diferença na tabela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:43

Fortaleza superou o Flamengo ganhando por 1x0, na Arena Castelão Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Por aspectos físicos, técnicos e mentais, Flamengo e Palmeiras derraparam na rodada do Brasileirão que separou os jogos de ida e volta das semifinais da Libertadores. Entre viagens, jogos desgastantes e muito competitivos pelo torneio continental, o Flamengo perdeu para o Fortaleza e o Palmeiras empatou em casa com o Cruzeiro.

O time carioca deixou escapar uma chance de pular para a liderança no sábado, se batesse um dos times que estão na zona de rebaixamento.O cenário seria ainda mais catastrófico se não fosse o efeito colateral da viagem do Palmeiras a Quito, onde levou 3 a 0 da LDU. A queda de desempenho resultou no empate com o Cruzeiro.

A diferença entre os dois ficou só em um ponto, com nove jogos por disputar.

No caso do Flamengo, houve uma nítida dificuldade ofensiva, ressaltada pela ausência de Pedro, que fraturou o braço contra o Racing.

Tirando os suspensos e machucados, Filipe Luís até escalou o que tinha de melhor contra o Fortaleza. Não foi o suficiente. Agora, vai com interrogações à Argentina para resolver a classificação. A vantagem é curtíssima (1 a 0). Nas palavras do próprio técnico, "simbólica".

O Palmeiras dormiu mal. Na quinta, o time foi atropelado pela LDU e ganhou uma montanha de 3 a 0 para escalar na volta. Antes, era preciso encarar o Cruzeiro. O desabafo de Abel Ferreira na coletiva pós-jogo envolveu o relato de que ele só conseguiu dar a palestra para o jogo contra o time mineiro na manhã deste domingo (26).

A sequência de resultados do Palmeiras poderia ter ficado ainda pior se Gustavo Gomez tivesse sido expulso ainda no primeiro tempo. Calhou que foi o Cruzeiro quem teve um a menos, com o segundo amarelo de Fabrício Bruno, já na etapa final.

Abel também colocou o time, em tese, titular em ação. Poderia ter levado a pior se não fosse uma defesa salvadora de Carlos Miguel nos instantes finais.

Na teoria, a próxima rodada do Brasileirão é de jogos tranquilos para os dois. O Flamengo receberá o Sport, enquanto o Palmeiras visitará o Juventude. Mas o tropeço dos líderes gera a expectativa sobre o que será do campeonato depois das semifinais da Libertadores. A classificação catapultará a moral. A eventual eliminação fará a pressão crescer.

EFEITO NA PARTE DE BAIXO

Além disso, os dois precisarão se virar durante a próxima Data Fifa, quando cada um vai pagar seu respectivo jogo atrasado. O Flamengo, contra o Sport. O Palmeiras, contra o Santos.

Como efeito colateral dos resultados da rodada, o Cruzeiro parece mesmo que não se aproximará dos dois.

Na outra ponta da tabela, a briga contra o rebaixamento voltou a ficar apimentada. Fortaleza, Vitória e Santos se embolaram mais e estão separados por quatro pontos. Dois deles estão no Z4.

