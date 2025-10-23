Complicou

Palmeiras faz jogo tenebroso, leva baile da LDU e se complica na Libertadores

No jogo de volta, o Palmeiras precisa ganhar por quatro gols de diferença para se classificar para a final no tempo normal

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 23:45

O Palmeiras foi surpreendido pela LDU e sofreu uma derrota categórica Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em um intervalo de quatro dias, o Palmeiras acumulou duas derrotas que invertem o viés positivo de uma temporada promissora com grandes chances de títulos. Na altitude de Quito, o time alviverde teve uma atuação irreconhecível no primeiro tempo, não se encontrou em campo e foi derrotado por 3 a 0 pela LDU no jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Abel Ferreira errou completamente a estratégia e não corrigiu as falhas defensivas táticas a tempo de evitar a derrota. A lentidão da equipe em campo e da comissão técnica, péssima atuação de Khellven e inoperância do ataque contribuíram para um placar elástico.

Agora, o Palmeiras precisa ganhar por quatro gols de diferença para se classificar para a final no tempo normal. Um triunfo por três gols de vantagem para a equipe paulista leva a decisão para os pênaltis. Os equatorianos podem perder por até dois gols de diferença.

O Palmeiras tem compromisso marcado para o próximo domingo (26), às 20h30, pelo Brasileirão. No Allianz Parque, a equipe alviverde encara o Cruzeiro em jogo determinante para a sequência do torneio. Já a LDU descansa no fim de semana e foca na partida de volta, agendada para a próxima quinta-feira (30), às 21h30, na capital paulista.

O Jogo

O Palmeiras começou a partida de forma displicente, cometendo faltas duras e, por desatenção, obrigando Carlos Miguel a fazer importantes defesas. O time alviverde errou a estratégia desde o início, exagerando na correria e se desgastando fisicamente.

A LDU encontrou o caminho pelo lado esquerdo do ataque (às costas de Khellven) e repetiu o desenho do lance várias vezes até que finalmente deu certo. Em arrancada pela esquerda, o cruzamento veio para o meio da área e, Villamil, não desperdiçou aos 16 minutos.

A LDU continuou melhor na partida. Após cobrança de escanteio, Quiñonez emendou chute de longe, a bola tocou em Andreas Pereira e o árbitro viu mão do palmeirense e marcou o pênalti. Alzugaray cobrou e fez mais um aos 27.

No fim do primeiro tempo, o Palmeiras se reencontrou na partida e conseguiu levar certo perigo para a defesa do time equatoriano Quando as coisas pareciam mais calmas, a LDU encontrou mais um gol. Ramírez, pelo lado direito, deixou a defesa palmeirense no chão e tocou para Villamil guardar outro, aos 47.

No segundo tempo, Abel tentou corrigir os erros crassos da etapa inicial e colocou Giay e Sosa nas vagas de Khellven e Veiga. O time melhorou, mas não o suficiente. Então, o português retomou uma estratégia antiga de dobra de laterais, com uma parceria de Piquerez com Jefté, que entrou no lugar de Felipe Anderson.

O Palmeiras permaneceu com estilo mais ofensivo, mas exagerou nas bolas aéreas. O que era uma potência na era Abel Ferreira se esvaiu nos últimos anos. A bola parada perdeu qualidade e deixou de ser uma arma decisiva.

Sosa teve uma chance clara ao ganhar vantagem pela direita, ficou cara a cara e viu o goleiro Domínguez fazer uma defesa impressionante. Bryan Ramírez foi expulso já no fim do jogo com a ajuda do VAR depois de uma entrada violenta contra Giay. No último lance, Flaco López, de cabeça, quase descontou. O Palmeiras não conseguiu produzir outros lances importantes e não escapou da derrota por 3 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta