Messi renova contrato com o Inter Miami até 2028

Clube estadunidense anunciou nessa quinta-feira a extensão do contrato

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:13

Messi deve renovou contrato com a equipe americana Crédito: Reprodução / Twitter

Lionel Messi seguirá no Inter Miami. Nesta quinta-feira (23), o clube estadunidense anunciou a renovação do contrato com o astro argentino por mais três anos.

O contrato será válido até dezembro de 2028. O clube postou um vídeo de Messi assinando o novo vínculo já dentro das obras do Miami Freedom Park, estádio construído para ser a casa do time.

"Ele está em casa. Você está? Garanta seus ingressos para 2026", diz publicação do Inter Miami.

Messi está no Inter Miami desde 2023, quando deixou o PSG. O argentino tem 82 jogos disputados, marcou 71 gols e deu 37 assistências.

Fico muito feliz em ficar aqui e continuar com esse projeto que, além de ser um sonho, se tornou uma bela realidade. Desde que cheguei a Miami, estou muito feliz, então estou realmente feliz por continuar aqui Lionel Messi Jogador do Inter Miami

O Inter Miami deu um salto em sua breve história desde a chegada de Messi. A equipe foi campeã da última temporada regular da MLS, acabou ficando sem o título geral porque perdeu nos playoffs. Além disso, conquistou a Copa das Ligas, torneio realizado entre times dos Estados Unidos e do México, em 2023.

O clube quebrou uma escrita no Mundial de Clubes deste ano. Ao vencer o Porto por 2 a 1, de virada e com gol de Messi, o Inter Miami se tornou o primeiro clube a vencer um rival europeu na competição desde 2012 — o Corinthians havia sido o último. O time do argentino foi eliminado nas oitavas de final, pelo PSG.

Messi e Inter Miami têm uma decisão pela frente. A equipe vai enfrentar o Nashville nas oitavas de final da atual edição da MLS. O primeiro jogo do confronto ocorre amanhã.

