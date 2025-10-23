Home
Zona Mista #53: Flamengo vence o Racing e Palmeiras sobe o morro da LDU

Zona Mista #53: Flamengo vence o Racing e Palmeiras sobe o morro da LDU

O empate do Atlético-MG diante do Independiente del Valle (Sul-Americana) e a vitória do Bahia sobre o Internacional (Brasileirão) também estão em destaque no programa de hoje

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:36

O Zona Mista #53 chega com tudo nesta quinta-feira (23) com a análise dos jogos de ida das semifinais da Libertadores. O Rubro-Negro venceu o time argentino, enquanto o Verdão encara a LDU na altitude. O empate do Atlético-MG diante do Independiente del Valle e a vitória do Bahia sobre o Internacional também estão em destaque no programa de hoje.

Rubro-Negro pode ficar sem seu goleador por até um mês. Uma dor de cabeça para o técnico Filipe Luís

Pedro fratura antebraço e vai perder jogo de volta da semifinal Libertadores

O Flamengo informou que Pedro foi encaminhado a um hospital para fazer exames de raio-X. O clube deve divulgar o resultado da gravidade do problema nas próximas horas

Pedro é encaminhado a hospital após problema no antebraço em Flamengo x Racing

Filipe Souza, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha. Só vem! 

