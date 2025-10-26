Tradição

Cachorro da cantora capixaba Luiza Andrade vira amuleto para vitórias do Vasco

Em dia de jogos do time carioca, cantora sertaneja Luiza Andrade recebe centenas de pedidos para postar vídeos do seu cachorro

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 08:00

Cantora sertaneja Luiza Andrade e seu cachorro "Vasco" Crédito: Luca Lanes/ge.globo

No domingo, momentos antes do jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão, os torcedores do Vasco poderão contar com uma injeção de confiança na vitória. Após o cachorro da cantora sertaneja Luiza Andrade virar símbolo de sorte para a torcida cruzmaltina, nas redes sociais, a capixaba de 24 anos garante que o seu pet, também chamado de “Vasco”, vai aparecer cada vez mais.

Luiza Andrade, ou a “menina do chapéu colorido”, como é conhecida, vem consolidando seu sucesso com o passar dos anos. Compositora desde os 13, a capixaba de Vila Velha já acumula mais de 150 mil seguidores em seu perfil no Instagram, plataforma onde viu um de seus cachorros roubar a cena.

A relação entre o clube e o spitz alemão anão (lulu-da-pomerânia) de um ano de idade, vai além do nome homônimo ao time da Colina. “Vasquinho”, como é chamado carinhosamente pela cantora de 24 anos, ganhou notoriedade entre os torcedores após um jogo contra o Cruzeiro, onde um vídeo do cachorro, postado por Luiza nas redes sociais, foi associado pelos cruzmaltinos à vitória conquistada por dois a zero na ocasião. Desde então, a cantora conta que postar a foto do pet nas redes sociais virou sinônimo de sorte para o clube.

- Essa brincadeira nos stories começou no jogo contra o Cruzeiro, que é um time complicado de se enfrentar atualmente. Nós ganhamos sem sofrer gols, por 2 a 0, então a partir disso a torcida não deixou mais ele em paz, sempre me cobram para que ele dê as caras no perfil em dia de jogo. O nome dele é Vasco, mas a gente chama de "Vasquinho" de maneira carinhosa, porque ele é pequeno, diferente do time, que é enorme - brincou Luiza em entrevista ao ge.globo.

A cantora tem uma história de longa data com o clube carioca. Antes de consolidar a carreira musical, a dona de hits como “Seu assunto preferido” e “Vira o jogo” trabalhou também como designer de sobrancelhas e até como comentarista de uma webrádio vascaína. Porém, a capixaba seguiu o caminho artístico devido à forte influência familiar.

A família de músicos, como conta Luiza, foi também o motivo pelo qual a mesma se tornou vascaína, rótulo que diz carregar desde que “se entende por gente”. Seu pai, cantor da banda Ferreira Som e apaixonado pelo Vasco, foi decisivo para incentivar a paixão da artista pelo time.

- Eu sempre amei muito o Vasco, desde criança, meu pai, meu avô e meu irmão por parte de mãe são fanáticos, então não teve saída. Eu não peguei a melhor fase do time, então costumo dizer que sempre estive nas trincheiras pelo clube, na linha de frente. Eu lembro da Copa do Brasil de 2011, quando tinha dez anos de idade com muito carinho, sempre fui muito apaixonada - relatou a cantora sertaneja.

Luiza Andrade, cantora capixaba sertaneja e torcedora do Vasco Crédito: Arquivo Pessoal/Luiza Andrade

O clube carioca reconheceu o fanatismo de Luiza no ano passado, quando convidou a cantora para se apresentar na festa de 126 anos da instituição. Neste mês, a capixaba voltou ao Rio de Janeiro para acompanhar a partida entre Vasco e Vitória-BA, e mesmo sem a companhia do cachorro, saiu feliz do estádio São Januário com o triunfo heroico do time da Colina, por 4 a 3.

Com o recente duelo contra o Fluminense fresco na memória da torcida, as cobranças para que o pet marque presença no perfil de Luiza nas semifinais da Copa do Brasil já começaram. A artista garante que Vasquinho vai continuar dando sorte para o Cruzmaltino, e confirmou que haverá postagem nos dias 10 e 14 de dezembro, quando acontecerão os confrontos.

- É mais fácil eu não aparecer no perfil do que ele em dia de jogo, agora todo mundo só quer saber desse querido aqui. Estou muito feliz com o momento da equipe e com o trabalho muito bem feito que vem sendo coroado, a gente estava precisando reforçar nosso setor defensivo, mas com Cuesta e Robert Renan acho que estamos bem-servidos. Acho que tivemos uma prévia de como vai ser a semifinal da Copa do Brasil agora e aproveito para deixar meu pedido: lotem o estádio - finalizou.

Cantora sertaneja Luiza Andrade e seu cachorro "Vasco" Crédito: Luca Lanes/ge.globo

O Vasco enfrenta o Bragantino neste domingo, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 30ª rodada do Brasileirão. O ge.globo acompanha o jogo em Tempo Real e o Premiere transmite ao vivo. O time carioca venceu as últimas três partidas e chega com moral para o embate, que pode levar a equipe para a sétima colocação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta