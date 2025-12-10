Home
Flamengo busca o bi: relembra campanhas de brasileiros no Mundial de Clubes

Rubro negro inicia a caminhada nesta quarta-feira

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:54

Flamengo superou o Liverpool e conquistou o Mundial de Clubes de 1981
Flamengo superou o Liverpool e conquistou o Mundial de Clubes de 1981 Crédito: CBF/Divulgação

O Flamengo inicia a caminhada na Copa Intercontinental, novo nome dado pela Fifa ao Mundial de Clubes, nesta quarta-feira. O clube carioca enfrenta o Cruz Azul, do México, no Dérbi das Américas, a partir das 14h. Ao todo, dez clubes brasileiros já estiveram nesta situação. Entre os 12 considerados grandes, apenas Vasco e Cruzeiro não disputaram um Mundial neste século. Entre eles, só três foram campeões: São Paulo, Internacional e Corinthians.

Para esquentar um pouco mais, o UOL relembra as campanhas dos brasileiros no torneio intercontinental. Embora títulos tenham chegado, as decepções são grandes. Relembre as campanhas dos brasileiros em Mundiais neste século:

SÃO PAULO

O Tricolor Paulista já era bicampeão, mas, em 2005, conquistou seu terceiro título. A campanha começou na semifinal, com vitória suada por 3 a 2 sobre o Al-Ittihad.

Na decisão, o São Paulo enfrentou o Liverpool de Steven Gerrard. Os comandados de Paulo Autuori marcaram logo no começo com Mineiro e segurou o 1 a 0 até o fim, graças a uma atuação histórica de Rogério Ceni.

INTERNACIONAL

Bicampeão da Libertadores neste século, o Inter disputou o Mundial em 2006 e 2010, com campanhas bem diferentes. Na primeira, a consagração veio contra o Barcelona de Ronaldinho, Deco e companhia, após eliminar o Al-Ahly na semifinal. Adriano Gabiru foi herói improvável.

Quatro anos depois, contudo, o Colorado protagonizou a primeira "vergonha" entre os brasileiros. Foi eliminado pelo Mazembe, da República Democrática do Congo, ao perder por 2 a 0. Na ocasião, o goleiro Kidiaba ficou marcado pela sua dancinha. Ficou em terceiro ao vencer o Seognam, da Coreia.

SANTOS

Campeão da Libertadores em 2011, o Peixe foi ao Mundial com Neymar. Eliminou o Kashiwa Reysol, do Japão, com vitória convincente por 3 a 1 na semifinal.

O problema foi que, na decisão, encarou um dos melhores times da história do futebol: o Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta. A partida terminou 4 a 0 para os catalães, com dois gols do craque argentino.

CORINTHIANS

O Timão foi o último clube sul-americano a ser campeão do Mundial de Clubes. Foram duas vitórias suadas, pelo placar mínimo, bem ao estilo do técnico Tite.

Primeiro, eliminou o Al-Ahly na semifinal. Depois, encarou o Chelsea de Hazard e David Luiz na decisão. Guerrero decidiu com o gol, mas Cássio foi o grande destaque. O ídolo fechou o gol.

ATLÉTICO-MG

Outro que acabou decepcionando. Campeão da Libertadores em 2013, a equipe comandada por Cuca chegou com grandes expectativas, mas nem chegou na final.

Logo na fase anterior, pegou um Raja Casablanca empurrado pela torcida marroquina e perdeu por 3 a 1. Saiu perdendo, empatou com um golaço de falta de Ronaldinho Gaúcho, mas sucumbiu na reta final. Ficou em terceiro ao vencer o Guangzhou Evergrande, da China.

GRÊMIO

Tricampeão da América, o Imortal venceu uma por 1 a 0 e perdeu outra pelo mesmo placar. Bateu o Pachuca na semifinal com gol de Everton Cebolinha na prorrogação, mas acabou derrotado na final pelo poderoso Real Madrid.

O gol marcado na decisão foi de Cristiano Ronaldo, de falta. O Grêmio ameaçou pouco e ficou com o vice.

FLAMENGO

Campeão em 1981, o Flamengo não conseguiu repetir o sucesso neste século. Foram duas disputas: 2019 e 2022. Na primeira, despachou o Al-Hilal com facilidade na semifinal, ao vencer por 3 a 1, mas perdeu a decisão para o Liverpool, na prorrogação. Firmino marcou o gol do título.

Três anos depois, o Rubro-Negro foi campeão da América novamente, mas a campanha no Mundial de Clubes foi pior. O Al-Hilal deu o troco na semifinal e eliminou o Flamengo com vitória por 3 a 2. O jogo ficou marcado pela expulsão de Gerson. Na disputa do terceiro lugar, o clube carioca venceu o Al-Ahly por 4 a 2.

PALMEIRAS

Outro que chegou ao Mundial duas vezes, o Verdão ficou no quase. A campanha mais longeva foi em 2021, quando venceu o Al-Ahly na semifinal, mas acabou perdendo a decisão. A derrota por 2 a 1 para o Chelsea, na prorrogação, foi uma das mais doídas da história do clube.

No ano anterior, o Palmeiras decepcionou. Perdeu para o Tigres por 1 a 0 na semifinal e, ao contrário de outros brasileiros, nem conseguiu ficar com o "bronze". Foi derrotado pelo mesmo Al-Ahly nos pênaltis, após empate sem gols.

FLUMINENSE

Em 2023, o Tricolor das Laranjeiras se tornou o último brasileiro a chegar na decisão do Mundial de Clubes. O time histórico de Fernando Diniz foi mais um a vencer o Al-Ahly na semifinal, por 2 a 0.

Na final, contudo, não foi páreo para o Manchester City de Pep Guardiola. Sofreu um gol antes do relógio marcar um minuto de jogo e acabou goleado por 4 a 0.

BOTAFOGO

Último brasileiro a participar, o Botafogo teve a pior campanha da história entre sul-americanos. O Glorioso perdeu por 3 a 0 para o Pachuca, do México, nas quartas de final.

A derrota veio em meio ao turbilhão do fim da temporada. A delegação alvinegra embarcou horas depois de conquistar o título brasileiro e chegou no dia anterior ao duelo. O fator cansaço pesou.

