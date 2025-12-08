Futebol

Com R$ 1 bilhão para gastar, Flamengo define prioridades para contratações em 2026

O clube quer focar na chega de goleiro, zagueiro e atacantes

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:21

O tetra da Libertadores, conquistado com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, tornou o Flamengo o quarto time com mais títulos da competição continental Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Com orçamento de R$ 1 bilhão para o futebol em 2026 - entre folha salarial e compra de direitos econômicos - o Flamengo já tem definidas suas prioridades a atacar no mercado da bola: um goleiro, ao menos um zagueiro e atacantes. O departamento de futebol rubro-negro já tem atletas analisados para todas as posições. Em alguns casos, consultas foram feitas e conversas estão em andamento.

No gol, por exemplo, a busca é por um perfil jovem e promissor para substituir o reserva Matheus Cunha, que está com pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Dentro deste contexto, Gabriel Brazão, do Santos, é o preferido, mas com a permanência na Série A, o clube paulista promete endurecer nas negociações e quer 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pelo goleiro de 25 anos. Outro no radar é Pedro Morisco, do Coritiba, de 21 anos.

A zaga é o setor prioritário, pois o clube crê haver um desequilíbrio grande entre os experientes Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz em relação aos demais. Por isso, a ideia é contratar um outro zagueiro "pronto" e que chegue para disputar posição entre os titulares, o que, consequentemente, fornecerá mais opções ao técnico Filipe Luís.

O ataque vive uma situação particular pois há duas frentes a serem atacadas: uma é trazer um jogador com mais características de centroavante para abrir concorrência com Pedro. Já a outra será para repor prováveis saídas.

Everton Cebolinha, Michael e Juninho podem estar na barca de 2026. O primeiro já manifestou publicamente o desejo de ter mais minutagem, nem que para isso tenha que deixar o Flamengo. Ele desperta o interesse de clubes da Série A e do exterior, mas o Rubro-Negro ainda não recebeu uma proposta oficial. Michael está fora dos planos e Juninho, a depender das ofertas, pode ser negociado.

Há uma avaliação de que o time está bem servido nas laterais. Porém, o lateral esquerdo Viña não tem recebido oportunidades e também pode ser envolvido em alguma transação. No meio de campo, existe a possibilidade de reforço para o setor de criação. No entanto, negociações dependerão das oportunidades de mercado, já que não é a prioridade momentânea.

"Já estamos há algum tempo pensando no ano que vem. Temos as coisas que queremos para o ano bem definidas. Não estão avançadas porque não era o momento de avançar com isso, mas a partir de agora já começaremos a avançar. No timing que queremos, as coisas que nós queremos. Que a torcida tenha confiança em nós, principalmente em mim e no Filipe, para montarmos um elenco ainda mais forte do que fizemos esse ano", disse José Boto após o título brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta