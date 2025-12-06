Futebol

Veja a tabela da Copa do Mundo 2026

Brasil estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium

Publicado em 6 de dezembro de 2025

Após o sorteio dos grupos, a Fifa revelou a tabela detalhada da Copa do Mundo 2026, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. Integrante do Grupo C, o Brasil estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 19 de junho, às 22h, para enfrentar o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadéfia. O terceiro e último jogo da primeira fase será em 24 de junho, às 19h, diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.

A Copa do Mundo tem 42 seleções confirmadas. As seis vagas restantes serão conquistadas na Data Fifa de março pela repescagem. Quatro seleções vão se classificar na Europa e outras duas nos playoffs que reúnem as outras confederações, que tem na disputa uma seleção da América do Sul, uma da África, uma da Ásia, uma da Oceania e duas da América do Norte/Central.

Repescagem da Europa

A repescagem europeia vai classificar quatro seleções para a Copa do Mundo de 2026. Na competição, serão quatro chaves e oito semifinais em disputa na primeira etapa. As oito vencedoras avançam para as quatro finais, que valem vagas para a Copa do Mundo de 2026. Tudo em jogo único, nos dias 26 e 31 de março.

Na Chave A tem Itália x Irlanda do Norte e País de Gales x Bósnia, na Chave B tem Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia, na Chave C tem Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo, e na Chave D tem Dinamarca x Macedônia do Norte e República Tcheca x Irlanda.

Repescagem Intercontinental

Da repescagem intercontinental sairão duas vagas para a Copa do Mundo 2026. Por meio de sorteio, a Fifa definiu as duas chaves dos confrontos diretos. Na primeira (A), a República Democrática do Congo aguarda o vencedor do jogo entre Nova Caledônia e Jamaica para definir quem fica com a vaga.

Na outra chave (B), Iraque espera o classificado da partida entre Bolívia e Suriname para decidir a segunda vaga. Vale destacar que Congo e Iraque têm a vantagem de disputar apenas um jogo por estão melhores posicionados no Ranking da Fifa. Todos os quatro jogos da repescagem mundial serão realizadas no México, nos estádios de Guadalajara e Monterrey, que também sediarão partidas da Copa. Os confrontos acontecem nos dias 26 e 31 de março.

Formato de disputa da Copa do Mundo 2026



Na Copa do Mundo 2026, as 48 seleções estarão divididas em 12 grupos e, na primeira fase, elas se enfrentam dentros das suas respectivas chaves. Após três rodadas, as duas primeiras colocadas, de cada grupo, avançam automaticamente. Além delas, também seguirão adiante as oito melhores terceiras classificadas, completando o bloco de 32 seleções que formarão o primeiro mata-mata.

A partir da fase 32 avos, a Copa seguirá com o tradicional formato de confrontos diretos: oitavas, quartas, semifinais e final, além da disputa pelo terceiro lugar.

Veja a tabela de jogos da Copa do Mundo 2026

*Horários de Brasília

GRUPO A

11 de junho - 16h - México x África do Sul (Cidade do México)

11 de junho - 23h - Coreia do Sul x Repesc. Europa D (Guadalajara)



18 de junho - 13h - África do Sul x Repesc. Europa D (Atlanta)



18 de junho - 18h - México x Coreia do Sul (Guadalajara)



24 de junho - 22h - México x Repesc. Europa D (Cidade do México)



24 de junho - 22h - Coreia do Sul x África do Sul (Monterrey)



GRUPO B

12 de junho - 16h - Canadá x Repesc. Europa A (Toronto)

13 de junho - 16h - Suíça x Qatar (São Francisco)



18 de junho - 16h - Suíça x Repesc. Europa A (Los Angeles)



18 de junho - 19h - Canadá x Qatar (Vancouver)



24 de junho - 16h - Canadá x Suíça (Vancouver)



24 de junho - 16h - Qatar x Repesc. Europa A (Seattle)



GRUPO C

13 de junho - 19h - Brasil x Marrocos (Nova Jersey)

13 de junho - 22h - Escócia x Haiti (Boston)



19 de junho - 22h - Brasil x Haiti (Filadélfia)



19 de junho - 19h - Marrocos x Escócia (Boston)



24 de junho - 19h - Brasil x Escócia (Miami)



24 de junho - 19h - Marrocos x Haiti (Atlanta)



GRUPO D



12 de junho - 22h - Estados Unidos x Paraguai (Los Angeles)

13 de junho - 01h - Austrália x Repesc. Europa C (Vancouver)



19 de junho - 01h - Paraguai x Repesc. Europa C (São Francisco)



19 de junho - 16h - Estados Unidos x Austrália (Seattle)



25 de junho - 22h - Estados Unidos x Repesc. Europa C (Los Angeles)



25 de junho - 22h - Austrália x Paraguai (São Francisco)



GRUPO E



14 de junho - 14h - Alemanha x Curaçao (Houston)

14 de junho - 20h - Equador x Costa do Marfim (Filadélfia)



20 de junho - 17h - Alemanha x Costa do Marfim (Toronto)



20 de junho - 21h - Equador x Curaçao (Kansas City)



25 de junho - 17h - Alemanha x Equador (Nova Jersey)



25 de junho - 17h - Costa do Marfim x Curaçao (Filadélfia)



GRUPO F



14 de junho - 17h -Holanda x Japão (Dallas)

14 de junho - 23h -Tunísia x Repesc. Europa B (Monterrey)



20 de junho - 14h -Holanda x Repesc. Europa B (Houston)



20 de junho - 01h -Japão x Tunísia (Monterrey)



25 de junho - 20h -Holanda x Tunísia (Dallas)



25 de junho - 20h -Japão x Repesc. Europa B (Kansas City)



GRUPO G



15 de junho - 16h - Bélgica x Egito (Seattle)

15 de junho - 22h - Irã x Nova Zelândia (Los Angeles)



21 de junho - 16h - Bélgica x Irã (Los Angeles)



21 de junho - 23h - Egito x Nova Zelândia (Vancouver)



27 de junho - 0h - Bélgica x Nova Zelândia (Vancouver)



27 de junho - 0h - Irã x Egito (Seattle)



GRUPO H



15 de junho - 13h - Espanha x Cabo Verde (Atlanta)

15 de junho - 19h - Uruguai x Arábia Saudita (Miami)



21 de junho - 13h - Espanha x Arábia Saudita (Atlanta)



21 de junho - 19h - Uruguai x Cabo Verde (Miami)



26 de junho - 21h - Espanha x Uruguai (Guadalajara)



26 de junho - 21h - Arábia Saudita x Cabo Verde (Houston)



GRUPO I



16 de junho - 16h - França x Senegal (Nova Jersey)

16 de junho - 19h - Noruega x Repesc. Intercontinental B (Boston)



22 de junho - 18h - França x Repesc. Intercontinental B (Filadélfia)



22 de junho - 21h - Senegal x Noruega (Nova Jersey)



26 de junho - 16h - França x Noruega (Boston)



26 de junho - 16h - Senegal x Repesc. Intercontinental B (Toronto)



GRUPO J



16 de junho - 22h - Argentina x Argélia (Kansas City)

16 de junho - 01h - Áustria x Jordânia (São Francisco)



22 de junho - 14h - Argentina x Áustria (Dallas)



23 de junho - 0h - Argélia x Jordânia (São Francisco)



27 de junho - 23h - Argentina x Jordânia (Dallas)



27 de junho - 23h - Áustria x Argélia (Kansas City)



GRUPO K



17 de junho - 14h - Portugal x Repesc. Intercontinental A (Houston)

17 de junho - 23h - Colômbia x Uzbequistão (Cidade do México)



23 de junho - 14h - Portugal x Uzbequistão (Houston)



23 de junho - 23h - Colômbia x Repesc. Intercontinental A (Guadalajara)



27 de junho - 19h30 - Uzbequistão x Repesc. Intercontinental A (Atlanta)



27 de junho - 19h30 - Portugal x Colômbia (Miami)



GRUPO L



17 de junho - 17h - Inglaterra x Croácia (Dallas)

17 de junho - 20h - Panamá x Gana (Toronto)



23 de junho - 17h - Inglaterra x Gana (Boston)



23 de junho - 20h - Croácia x Panamá (Toronto)



27 de junho - 18h - Inglaterra x Panamá (Nova Jersey)



27 de junho - 18h - Croácia x Gana (Filadélfia)



Segunda fase



JOGO 1 - 29 de junho - 1º Grupo E x 3º Grupo ABCDouF (Boston)

JOGO 2 - 30 de junho - 1º Grupo I x 3º Grupo CDFGouH (Nova Jersey)



JOGO 3 - 28 de junho - 2º Grupo A x 2º Grupo B (Los Angeles)



JOGO 4 - 29 de junho - 1º Grupo F x 2º Grupo C (Monterrey)



JOGO 5 - 02 de julho - 2º Grupo K x 2º Grupo L (Toronto)



JOGO 6 - 02 de julho - 1º Grupo H x 2º Grupo J (Los Angeles)



JOGO 7 - 01 de julho - 1º Grupo D x 3º Grupo BEFIouJ (Santa Clara)



JOGO 8 - 01 de julho - 1º Grupo G x 3º Grupo AEHIouJ (Seattle)



JOGO 9 - 29 de junho - 1º Grupo C x 2º Grupo F (Houston)



JOGO 10 - 30 de junho - 2º Grupo E x 2º Grupo I (Dallas)



JOGO 11 - 30 de junho - 1º Grupo A x 3º Grupo CEFHouI (Cidade do México)



JOGO 12 - 01 de julho - 1º Grupo L x 3º Grupo EHIJouK (Atlanta)



JOGO 13 - 03 de julho - 1º Grupo J x 2º Grupo H (Miami)



JOGO 14 - 03 de julho - 2º Grupo D x 2º Grupo G (Dallas)



JOGO 15 - 02 de julho - 1º Grupo B x 3º Grupo EFGIouJ (Vancouver)



JOGO 16 - 03 de julho - 1º Grupo K x 3º Grupo DEIJouL (Kansas City)



Oitavas de final

JOGO 17 - 04 de julho - Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 (Filadélfia)

JOGO 18 - 04 de julho - Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 4 (Houston)



JOGO 19 - 05 de julho - Vencedor do Jogo 5 x Vencedor do Jogo 6 (Dallas)



JOGO 20 - 05 de julho - Vencedor do Jogo 7 x Vencedor do Jogo 8 (Seattle)



JOGO 21 - 04 de julho - Vencedor do Jogo 9 x Vencedor do Jogo 10 (Nova Jersey)



JOGO 22 - 04 de julho - Vencedor do Jogo 11 x Vencedor do Jogo 12 (Cidade do México)



JOGO 23 - 05 de julho - Vencedor do Jogo 13 x Vencedor do Jogo 14 (Atlanta)



JOGO 24 - 05 de julho - Vencedor do Jogo 15 x Vencedor do Jogo 16 (Vancouver)



Quartas de final

JOGO 25 - 09 de julho - Vencedor do Jogo 17 x Vencedor do Jogo 18 (Boston)

JOGO 26 - 10 de julho - Vencedor do Jogo 19 x Vencedor do Jogo 20 (Los Angeles)



JOGO 27 - 11 de julho - Vencedor do Jogo 21 x Vencedor do Jogo 22 (Miami)



JOGO 28 - 11 de julho - Vencedor do Jogo 23 x Vencedor do Jogo 24 (Kansas City)



Semifinais

JOGO 29 - 14 de julho - Vencedor do Jogo 25 x Vencedor do Jogo 26 (Dallas)

JOGO 30 - 15 de julho - Vencedor do Jogo 25 x Vencedor do Jogo 26 (Atlanta)



Disputa do 3º lugar



18 de julho - Perdedor do Jogo 29 x Perdedor do Jogo 30 (Miami)

Final

19 de julho - Vencedor do Jogo 29 x Vencedor do Jogo 30 (Nova Jersey)

