Veja os grupos da Copa do Mundo 2026

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:19
Estão definidos os grupos da Copa do Mundo 2026, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. A divisão das chaves foi confirmada por meio de um sorteio, realizado na tarde desta sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti (veja a divisão dos grupos abaixo).
A estreia do time canarinho acontece contra Marrocos, no dia 13 de junho. A Seleção Brasileira volta a campo no dia 19 de junho para enfrentar o Haiti. O terceiro a último jogo da primeira será diante da Escócia, em 24 de junho.
A tabela completa detalhada da Copa, com os horários e locais dos jogos será revelada apenas neste sábado. A Fifa fará uma transmissão ao vivo, a partir das 14h (de Brasília).
A Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo tem 42 seleções confirmadas. As seis vagas restantes serão conquistadas na Data Fifa de março pela repescagem. Quatro seleções vão se classificar na Europa e outras duas nos playoffs que reúnem as outras confederações, que tem na disputa uma seleção da América do Sul, uma da África, uma da Ásia, uma da Oceania e duas da América do Norte/Central.
Repescagem da Europa
A repescagem europeia vai classificar quatro seleções para a Copa do Mundo de 2026. Na competição, serão quatro chaves e oito semifinais em disputa na primeira etapa. As oito vencedoras avançam para as quatro finais, que valem vagas para a Copa do Mundo de 2026. Tudo em jogo único, nos dias 26 e 31 de março.
Na Chave A tem Itália x Irlanda do Norte e País de Gales x Bósnia, na Chave B tem Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia, na Chave C tem Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo, e na Chave D tem Dinamarca x Macedônia do Norte e República Tcheca x Irlanda.
Repescagem Mundial
Da repescagem mundial sairão duas vagas para a Copa do Mundo 2026. Por meio de sorteio, a Fifa definiu as duas chaves dos confrontos diretos. Na primeira, a República Democrática do Congo aguarda o vencedor do jogo entre Nova Caledônia e Jamaica para definir quem fica com a vaga.
Na outra chave, Iraque espera o classificado da partida entre Bolívia e Suriname para decidir a segunda vaga. Vale destacar que Congo e Iraque têm a vantagem de disputar apenas um jogo por estão melhores posicionados no Ranking da Fifa.
Todos os quatro jogos da repescagem mundial serão realizadas no México, nos estádios de Guadalajara e Monterrey, que também sediarão partidas da Copa. Os confrontos acontecem nos dias 26 e 31 de março.
Formato de disputa da Copa do Mundo 2026
Na Copa do Mundo 2026, as 48 seleções estarão divididas em 12 grupos e, na primeira fase, elas se enfrentam dentros das suas respectivas chaves. Após três rodadas, as duas primeiras colocadas, de cada grupo, avançam automaticamente. Além delas, também seguirão adiante as oito melhores terceiras classificadas, completando o bloco de 32 seleções que formarão o primeiro mata-mata.
A partir da fase 32 avos, a Copa seguirá com o tradicional formato de confrontos diretos: oitavas, quartas, semifinais e final, além da disputa pelo terceiro lugar.
Os grupos da Copa do Mundo 2026
