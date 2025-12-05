Futebol

Veja os grupos da Copa do Mundo 2026

Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:19

Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Crédito: xx

Estão definidos os grupos da Copa do Mundo 2026, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. A divisão das chaves foi confirmada por meio de um sorteio, realizado na tarde desta sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti (veja a divisão dos grupos abaixo).

A estreia do time canarinho acontece contra Marrocos, no dia 13 de junho. A Seleção Brasileira volta a campo no dia 19 de junho para enfrentar o Haiti. O terceiro a último jogo da primeira será diante da Escócia, em 24 de junho.

A tabela completa detalhada da Copa, com os horários e locais dos jogos será revelada apenas neste sábado. A Fifa fará uma transmissão ao vivo, a partir das 14h (de Brasília).

Grupos da Copa do Mundo 2026 Crédito: Fifa

A Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo tem 42 seleções confirmadas. As seis vagas restantes serão conquistadas na Data Fifa de março pela repescagem. Quatro seleções vão se classificar na Europa e outras duas nos playoffs que reúnem as outras confederações, que tem na disputa uma seleção da América do Sul, uma da África, uma da Ásia, uma da Oceania e duas da América do Norte/Central.

Repescagem da Europa

A repescagem europeia vai classificar quatro seleções para a Copa do Mundo de 2026. Na competição, serão quatro chaves e oito semifinais em disputa na primeira etapa. As oito vencedoras avançam para as quatro finais, que valem vagas para a Copa do Mundo de 2026. Tudo em jogo único, nos dias 26 e 31 de março.

Na Chave A tem Itália x Irlanda do Norte e País de Gales x Bósnia, na Chave B tem Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia, na Chave C tem Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo, e na Chave D tem Dinamarca x Macedônia do Norte e República Tcheca x Irlanda.

Repescagem Mundial

Da repescagem mundial sairão duas vagas para a Copa do Mundo 2026. Por meio de sorteio, a Fifa definiu as duas chaves dos confrontos diretos. Na primeira, a República Democrática do Congo aguarda o vencedor do jogo entre Nova Caledônia e Jamaica para definir quem fica com a vaga.

Na outra chave, Iraque espera o classificado da partida entre Bolívia e Suriname para decidir a segunda vaga. Vale destacar que Congo e Iraque têm a vantagem de disputar apenas um jogo por estão melhores posicionados no Ranking da Fifa.

Todos os quatro jogos da repescagem mundial serão realizadas no México, nos estádios de Guadalajara e Monterrey, que também sediarão partidas da Copa. Os confrontos acontecem nos dias 26 e 31 de março.

Formato de disputa da Copa do Mundo 2026

Na Copa do Mundo 2026, as 48 seleções estarão divididas em 12 grupos e, na primeira fase, elas se enfrentam dentros das suas respectivas chaves. Após três rodadas, as duas primeiras colocadas, de cada grupo, avançam automaticamente. Além delas, também seguirão adiante as oito melhores terceiras classificadas, completando o bloco de 32 seleções que formarão o primeiro mata-mata.

A partir da fase 32 avos, a Copa seguirá com o tradicional formato de confrontos diretos: oitavas, quartas, semifinais e final, além da disputa pelo terceiro lugar.

Repescagem da Europa

A repescagem europeia vai classificar quatro seleções para a Copa do Mundo de 2026. Na competição, serão quatro chaves e oito semifinais em disputa na primeira etapa. As oito vencedoras avançam para as quatro finais, que valem vagas para a Copa do Mundo de 2026. Tudo em jogo único, nos dias 26 e 31 de março.

Na Chave A tem Itália x Irlanda do Norte e País de Gales x Bósnia, na Chave B tem Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia, na Chave C tem Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo, e na Chave D tem Dinamarca x Macedônia do Norte e República Tcheca x Irlanda.

Repescagem Mundial

Da repescagem mundial sairão duas vagas para a Copa do Mundo 2026. Por meio de sorteio, a Fifa definiu as duas chaves dos confrontos diretos. Na primeira, a República Democrática do Congo aguarda o vencedor do jogo entre Nova Caledônia e Jamaica para definir quem fica com a vaga.

Na outra chave, Iraque espera o classificado da partida entre Bolívia e Suriname para decidir a segunda vaga. Vale destacar que Congo e Iraque têm a vantagem de disputar apenas um jogo por estão melhores posicionados no Ranking da Fifa.

Todos os quatro jogos da repescagem mundial serão realizadas no México, nos estádios de Guadalajara e Monterrey, que também sediarão partidas da Copa. Os confrontos acontecem nos dias 26 e 31 de março.

Formato de disputa da Copa do Mundo 2026

Na Copa do Mundo 2026, as 48 seleções estarão divididas em 12 grupos e, na primeira fase, elas se enfrentam dentros das suas respectivas chaves. Após três rodadas, as duas primeiras colocadas, de cada grupo, avançam automaticamente. Além delas, também seguirão adiante as oito melhores terceiras classificadas, completando o bloco de 32 seleções que formarão o primeiro mata-mata.

A partir da fase 32 avos, a Copa seguirá com o tradicional formato de confrontos diretos: oitavas, quartas, semifinais e final, além da disputa pelo terceiro lugar.

Os grupos da Copa do Mundo 2026

GRUPO A

México

Coreia do Sul



África do Sul



Vencedor da Repescagem Europeia D: Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte



GRUPO B

Canadá

Suíça



Qatar



Vencedor da Repescagem Europeia A: Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia

GRUPO C

Brasil

Marrocos



Escócia

Haiti

GRUPO D

Estados Unidos

Austrália

Paraguai

Vencedor da Repescagem Europeia C: Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo



GRUPO E

Alemanha

Equador



Costa do Marfim



Curaçao



GRUPO F

Holanda

Japão



Tunísia



Vencedor da Repescagem Europeia B: Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia



GRUPO G

Bélgica

Irã



Egito



Nova Zelândia



GRUPO H

Espanha

Uruguai



Arábia Saudita



Cabo Verde



GRUPO I

França

Senegal



Noruega



Vencedor da Repescagem Mundial B: Iraque, Bolívia e Suriname



GRUPO J

Argentina

Áustria



Argélia



Jordânia



GRUPO K

Portugal

Colômbia



Uzbequistão



Vencedor da Repescagem Mundial A: RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia



GRUPO L

Inglaterra

Croática



Panamá



Gana



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta