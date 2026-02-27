Repercussão mundial

'Noite de gala' de Neymar repercute mundo afora: 'Sonha com a Copa'

O atacante marcou os dois gols da Vitória sobre o Vasco de ontem (26), em partida válida pela 4º Rodada do Brasileirão

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:46

Neymar comemora seu gol durante partida entre Santos e Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro 2026 Crédito: Ofotográfico/Folhapress

'Neymar. I mean, Neymagic (Neymar. Quer dizer, Neymagic). A legenda é do Santos para destacar o lindo gol de atacante de 34 anos (o segundo no jogo, este com cavadinha para encobrir Léo Jardim) que definiu a vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, no Brasileirão. A empolgação do clube ganhou repercussão na Europa, com os grandes jornais exaltando a noite de brilho do craque, o colocando no caminho da Copa do Mundo.

Depois de 90 minutos apagados na eliminação do Santos no Campeonato Paulista, com derrota por 2 a 1 diante do Novorizontino, o astro completou somente seu segundo jogo no ano, mas de forma diferente. Mesmo ainda longe de mostrar seu grande futebol, o camisa 10 foi mais participativo e decisivo, indo duas vezes às redes, criando outras oportunidades de balançar as redes do Vasco, brigando com Thiago Mendes e irritando outros marcadores por cavar diversas faltas. No fim, poderia ter ampliado, mas o cansaço o atrapalhou de concluir duas belas jogadas.

Poucos dias após definir como "trágica" a apresentação de Neymar, o tom modificou completamente. E a 'noite mágica' ganhou destaque na Europa, sobretudo na Espanha, onde brilhou com a camisa do Barcelona. "Dois gols de Neymar para ressuscitar o Santos e sonhar em estar no Mundial", destacou o Marca. "Um doblete de Neymar dá primeira vitória ao Santos no Campeonato Brasileiro e um pouco de oxigênio ao argentino Juan Pablo Vojvoda", escreveu o jornal.

"Neymar voltou a marcar, fazendo seus dois primeiros gols do ano em uma atuação excepcional que reforça ainda mais suas chances de convencer Carlo Ancelotti", trouxe o AS, de Madri. "O atacante foi o craque da partida contra o Vasco, dominando os holofotes para o bem e para o mal. Fez dois gols, mandou os adversários calarem a boca, dançou, bufou e os confrontou", completou o jornal, frisando, ainda, a ofensa do santista contra Thiago Mendes. "É um idiota."

O francês L'Équipe preferiu citar o apoio de Neymar ao amigo Vini Jr., alvo de racismo no duelo de ida dos playoffs da Champions, contra o Benfica. "Após marcar um gol pelo Santos, Neymar demonstra seu apoio a Vinicius comemorando da mesma forma", destacou.

Os franceses ainda noticiaram a "dancinha" de Neymar na frente da torcida adversária após o primeiro gol - imitou Vini e foi à bandeirinha - e a briga com Thiago Mendes no primeiro tempo. O português A Bola também frisou o apoio de Neymar para o brasileiro do Real Madrid e frisou que o astro "estreou com grandeza no Brasileirão."

