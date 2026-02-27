Futebol

Flamengo leva virada na prorrogação e Lanús é campeão da Recopa

No tempo normal, time carioca venceu por 2 a 1, gols de Arrascaeta e Jorginho, ambos de pênalti

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 01:52

Lanus Crédito: Club Lanus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo voltou a ser superado pelo Lanús nesta quinta-feira (26), desta vez, na prorrogação disputada no Maracanã, e perdeu o título da Recopa para o time argentino.

No tempo normal, a formação carioca venceu por 2 a 1, de virada, igualando o placar da decisão, realizada em dois jogos. Na ida, em casa, o time argentino havia vencido por 1 a 0. No tempo extra, porém, o Lanús marcou duas vezes no segundo tempo e venceu a partida por 3 a 2, ficando com a taça.

No tempo normal, o Flamengo saiu atrás após uma falha do goleiro Rossi no primeiro tempo. Adiantado no meio de campo, ele errou um passe entregou a bola para o adversário. Castillo driblou o goleiro e abriu o marcador aos 29 minutos.

Antes do intervalo, Arrascaeta deixou tudo igual, aos 37, mas os donos da casa ainda precisavam virar a partida para empatar o confronto. E só conseguiram isso no segundo tempo, quando Jorginho converteu um pênalti, aos 40 minutos.

No tempo extra, Canela e Aquino fizeram os gols que definiram o placar no Maracanã.

Foi a segunda decisão disputada pelo time carioca na temporada. Na primeira, em jogo único, a equipe foi derrotada pelo Corinthians por 2 a 0, na Supercopa Rei, que opôs os atuais campeões da Copa do Brasil, o clube paulista, e do Campeonato Brasileiro, a formação rubro-negra.

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, em uma semifinal de Carioca já encaminhada diante do Madureira, após vencer por 3 a 0 na ida.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta