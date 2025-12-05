Ao vivo

Live do Sorteio da Copa: assista às análises sobre os grupos da competição

A seleção brasileira conheceu seu grupo na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (5), e Filipe Souza, Breno Coelho e Vinícius Lima comentam o sorteio

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:50

Os olhos do mundo do futebol se voltaram nesta sexta-feira (5) para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. A cerimônia aconteceu em Washington D.C, a capital dos Estados Unidos, e definiu a chave do Brasil no torneio. A seleção brasileira caiu no Grupo C, com Marrocos, Haiti, e Escócia. Assista as análises pós-sorteio com Filipe Souza, Breno Coelho e Vinícius Lima.

