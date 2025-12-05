Futebol capixaba

Vitória anuncia as novas camisas para a temporada 2026

Modelos azul e branco estão em pré-venda na loja oficial do clube alvianil

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:30

A um mês da estreia na temporada 2026, o Vitória divulgou as suas novas camisas oficiais. No próximo ano, além do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, o Alvianil vai disputar novamente o Campeonato Brasileiro Série D.

Produzidos pela empresa Icone Sports, os novos mantos do Alvianil mantêm a tradição do clube com o modelo principal predominantemente azul e o segundo na cor branca.

Em um comunicado, o Vitória informou que as novas camisas (lote com os patrocínios estampados) estão em pré-venda, na loja oficial do clube, Casa Vitória, ou por meio do contato de WhatsApp: (27) 99955-4412.

O preço unitário da camisa é de R$ 229,90. Sócio-torcedor do Alvianil tem 10% de desconto. Os valores podem ser divididos em até 3 vezes sem juros, no cartão de crédito. Estão disponíveis os tamanhos infantil, P, M, G, GG, XG, 3G, 4G e 5G. A previsão de entrega é para o dia 13 de dezembro.

A estreia da nova camisa alvianil acontece no dia 7 de janeiro, quando o Vitória-ES enfrenta o seu arquirrival Rio Branco-ES, no Salvador Costa, pela Copa dos Campeões do ES.

