Zona Mista #64: última rodada agitada e tabela final de Brasileiro definida

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:57
O Zona Mista #64 chega com tudo nesta segunda-feira (8), com as análises dos 9 10 jogos que finalizaram o Campeonato Brasileiro 2025, dando destaque para os times rebaixados e os que brigaram por uma vaga nas competições continentais do ano que vem. Vinicius Lima, Vitor Gregório, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha.
