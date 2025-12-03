Nove vezes campeão

Flamengo vence o Ceará e é eneacampeão brasileiro

Com um gol do atacante Samuel Lino, ainda no primeiro tempo, Rubro-Negro conquista pela nona vez o Brasileirão

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:27

Samuel Lino, atacante do Flamengo Crédito: CR Flamengo

Apenas quatro dias após conquistar o tetra da Libertadores da América, o Flamengo levantou pela nona vez a taça de campeão do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, no jogo da penúltima rodada, o Rubro-Negro derrotou o Ceará, por 1 a 0, e comemorou mais um título em um Maracanã completamente lotado. O resultado, com gol de Samuel Lino, foi o suficiente para que o time carioca não pudesse mais ser alcançado pelo Palmeiras.

Como ficou a classificação do Brasileirão?

Com a vitória sobre o Vozão, o agora eneacampeão Flamengo chegou aos 78 pontos, na liderança do Brasileirão. O Palmeiras, que torcia por um tropeço do time carioca, venceu o Atlético-MG, por 3 a 0, e alcançou os 73 pontos, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato.

Como foi o jogo?

O Flamengo foi superior durante todo o primeiro tempo e desceu para o intervalo vencendo o Ceará por 1 a 0 no Maracanã. A equipe rubro-negra criou as principais oportunidades desde os primeiros minutos, com Jorginho e Carrascal aparecendo bem de fora da área, enquanto Bruno Henrique e Arrascaeta também levaram perigo. A insistência pelo lado esquerdo funcionou aos 37 minutos, quando Samuel Lino iniciou a jogada, acionou Carrascal e recebeu de volta na área para bater cruzado e abrir o placar.

O Ceará tentou responder em bolas paradas, especialmente com Paulo Baya, mas parou nas intervenções seguras de Rossi. Bem postado defensivamente, o Flamengo controlou o ritmo, manteve a posse e quase ampliou antes do intervalo, indo para o vestiário com vantagem e cada vez mais perto do título brasileiro.

O Flamengo administrou a vantagem no segundo tempo, criou boas oportunidades para ampliar e soube resistir à pressão do Ceará. Logo nos primeiros minutos, o Rubro-Negro seguiu mais presente no ataque, com Samuel Lino, Arrascaeta, Bruno Henrique e Carrascal levando perigo, enquanto Rossi e Léo Pereira apareceram bem para evitar o empate alvinegro nas raras chegadas de Fernandinho e Fabiano.

Com o passar do tempo, Filipe Luís reforçou o meio-campo e controlou o ritmo com trocas de passes, esfriando o ímpeto do Ceará. Nos minutos finais, Cebolinha ainda quase marcou em cobrança ensaiada de falta, mas a bola saiu por pouco. Sem sofrer grandes sustos na reta final, o Flamengo segurou o resultado e confirmou o título brasileiro diante da torcida.

Última rodada do Brasileirão 2025

A última rodada do Campeonato Brasileiro 2025 acontece no domingo, às 16h (de Brasília). Para o Flamengo, o jogo diante do Mirassol, no Maião, será apenas para cumprir tabela. Com o título assegurado, o Rubro-Negro deve poupar os titulares visando a disputa da Copa Intercontinental. Na próxima quarta-feira, o Fla enfrenta Cruz Azul-MEX, no Catar.

