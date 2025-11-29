Home
Flamengo vence o Palmeiras e é campeão da Libertadores 2025

Flamengo vence o Palmeiras e é campeão da Libertadores 2025

Com o título, o Rubro-Negro se torna o primeiro time brasileiro a conquistar a Glória Eterna pela quarta vez

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 20:12

Danilo se emocionou ao comemorar o gol que colocou o Flamengo na frente do Palmeiras
Danilo se emocionou ao comemorar o gol que colocou o Flamengo na frente do Palmeiras Crédito: Conmebol/Divulgação

O Flamengo é campeão da Libertadores 2025.  O Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 no estádio Monumental de Lima, no Peru, na noite deste sábado (29) e conquistou a Glória Eterna. Coube a Danilo ser o herói do título ao marcar belo gol de cabeça, definir o jogo e fazer a torcida soltar o grito de campeão.

Com a conquista, o Flamengo se torna o primeiro clube brasileiro a se consagrar tetracampeão da Libertadores. Taça que sacramenta o bom momento que vive a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís.

O Jogo

Em um jogo muito equilibrado, como esperado em uma final desse tamanho, Flamengo e Palmeiras iniciaram o jogo se estudando. As duas equipes deram poucos espaços e a disputa prevaleceu no meio-campo. O Rubro-Negro foi o primeiro a conseguir boas escapadas. Chegou em finalizações de Bruno Henrique e Arrascaeta, mas as duas batidas foram para fora.

O Palmeiras só conseguiu ameaçar a meta rubro-negra aos 20 minutos do segundo tempo. Vitor Roque aproveitou cruzamento do lado direito do ataque e cabeceou com perigo, mas a bola foi para fora. O time comandado por Abel Ferreira também apostou nas bolas alçadas na área, mas sem sucesso. 

A segunda etapa começou com ainda mais intensidade. O Flamengo com mais posse de bola e o Palmeiras se lançando nos contragolpes. Em uma dessas investidas, Allan e Flaco López finalizaram, mas a defesa rubro-negra conseguiu cortar. Na sequência, o Rubro-Negro investiu nos cruzamentos. No mais perigoso, Carrascal cabeceou para fora.

E foi justamente na bola aérea que o Flamengo chegou ao gol. Aos 21 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio e Danilo cabeceou firme para abrir o placar e explodir a festa da torcida rubro-negra no estádio Monumental de Lima e espalhada por todo o Brasil.  

O Palmeiras foi para o abafa, mas não conseguiu reverter o placar. Aos 43 minutos do segundo tempo, Vitor Roque perdeu boa chance. Melhor para o Flamengo, o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. 

