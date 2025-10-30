Expulsão de Plata foi exagerada no empate do Flamengo com o Racing

Apesar da péssima arbitragem do chileno Piero Maza, o Flamengo se classificou para a final da Libertadores ao empatar em 0 a 0 com o Racing, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, na noite de quarta-feira (29). Além de tolerar muita pressão e reclamações dos jogadores do Racing, o árbitro exagerou na expulsão de Plata, que estava caído, foi puxado pela camisa e acabou acertando com a mão a perna do adversário Marcos Rojo.
Logo depois, o árbitro expulsou indevidamente o mesmo Marco Rojo alegando que ele teria acertado uma cotovelada no zagueiro Léo Ortiz, mas foi chamado pelo VAR e anulou o cartão vermelho após ver que o choque foi com a cabeça.
No final do jogo, totalmente perdido, mesmo com muitas paralisações que ultrapassaram dez minutos, o árbitro acrescentou apenas seis minutos e encerrou a partida para festa dos flamenguistas.
