Wallace Valente
Expulsão de Plata foi exagerada no empate do Flamengo com o Racing

O árbitro chileno Piero Maza foi muito mal no duelo que levou o Rubro-Negro à final da Libertadores

Publicado em 30/10/2025 às 08h28
Plata foi expulso aos dez minutos do segundo tempo
Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - Second Leg - Racing Club v Flamengo - Estadio Presidente Peron, Buenos Aires, Argentina - October 29, 2025 Flamengo's Gonzalo Plata is shown a red card by referee Piero Maza REUTERS/Matias Baglietto. Crédito: Matias Baglietto/Reuters/Folhapress

Apesar da péssima arbitragem do chileno Piero Maza, o Flamengo se classificou para a final da Libertadores ao empatar em 0 a 0 com o Racing, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, na noite de quarta-feira (29). Além de tolerar muita pressão e reclamações dos jogadores do Racing, o árbitro exagerou na expulsão de Plata, que estava caído, foi puxado pela camisa e acabou acertando com a mão a perna do adversário Marcos Rojo.

Logo depois, o árbitro expulsou indevidamente o mesmo Marco Rojo alegando que ele teria acertado uma cotovelada no zagueiro Léo Ortiz, mas foi chamado pelo VAR e anulou o cartão vermelho após ver que o choque foi com a cabeça.

No final do jogo, totalmente perdido, mesmo com muitas paralisações que ultrapassaram dez minutos, o árbitro acrescentou apenas seis minutos e encerrou a partida para festa dos flamenguistas.

