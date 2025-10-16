Wallace Valente
Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Mais uma rodada com festival de reclamações da arbitragem no Brasileirão

A 28ª rodada do Brasileirão ainda não acabou e já temos praticamente protestos de todos os times que jogaram na rodada

Publicado em 16/10/2025 às 11h38
Luiz Araújo recebeu um pisão dentro da área e o árbitro nada marcou
Luiz Araújo recebeu um pisão dentro da área e o árbitro nada marcou. Crédito: TV Record/Reprodução

A falta de credibilidade da arbitragem brasileira está levando os jogos a um festival de reclamações e acusações. A 28ª rodada do Brasileirão ainda não acabou e já temos praticamente protestos de todos os times que jogaram na rodada.

O Flamengo que mesmo ganhando do Botafogo por 3 a 0 reclama com razão de um pênalti não marcado sobre o Luiz Araújo no primeiro tempo. O Botafogo, que perdeu o jogo, já enviou ofício à CBF reclamando do árbitro.

No Allianz Parque, o Palmeiras mesmo goleando o Bragantino por 5 a 1 não está nada satisfeito com o pênalti que resultou no único gol do rival no jogo, que por sua vez, também saiu protestando com o jogador Jhon Jhon afirmando que quando joga contra o Palmeiras tem que enfrentar o Verdão e a arbitragem.

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro que terminou em 1 a 1 foi um desastre com o árbitro Paulo Zanovelli se atrapalhando com os cartões e voltando atrás em duas expulsões por errar a cor do cartão na hora da punição.

O árbitro capixaba Davi Lacerda, que teve o nome indicado para compor o quadro da Fifa na próxima temporada, tem uma prova de fogo hoje na Arena do Grêmio quando apita Grêmio x São Paulo, os dois times que mais reclamam da arbitragem no campeonato. Vamos acompanhar e torcer para o capixaba se sair bem.

Veja também

Grito de alerta para a arbitragem brasileira
Brasileirão: erro de arbitragem contra o São Paulo e acerto em Bahia x Flamengo
Árbitro errou em expulsão contra o Flamengo e recolocou o Estudiantes no duelo

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Futebol Brasileirão Arbitragem

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.