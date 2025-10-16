Mais uma rodada com festival de reclamações da arbitragem no Brasileirão

Luiz Araújo recebeu um pisão dentro da área e o árbitro nada marcou. Crédito: TV Record/Reprodução

A falta de credibilidade da arbitragem brasileira está levando os jogos a um festival de reclamações e acusações. A 28ª rodada do Brasileirão ainda não acabou e já temos praticamente protestos de todos os times que jogaram na rodada.



O Flamengo que mesmo ganhando do Botafogo por 3 a 0 reclama com razão de um pênalti não marcado sobre o Luiz Araújo no primeiro tempo. O Botafogo, que perdeu o jogo, já enviou ofício à CBF reclamando do árbitro.

No Allianz Parque, o Palmeiras mesmo goleando o Bragantino por 5 a 1 não está nada satisfeito com o pênalti que resultou no único gol do rival no jogo, que por sua vez, também saiu protestando com o jogador Jhon Jhon afirmando que quando joga contra o Palmeiras tem que enfrentar o Verdão e a arbitragem.

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro que terminou em 1 a 1 foi um desastre com o árbitro Paulo Zanovelli se atrapalhando com os cartões e voltando atrás em duas expulsões por errar a cor do cartão na hora da punição.

O árbitro capixaba Davi Lacerda, que teve o nome indicado para compor o quadro da Fifa na próxima temporada, tem uma prova de fogo hoje na Arena do Grêmio quando apita Grêmio x São Paulo, os dois times que mais reclamam da arbitragem no campeonato. Vamos acompanhar e torcer para o capixaba se sair bem.

