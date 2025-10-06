Em cima do lance

Brasileirão: erro de arbitragem contra o São Paulo e acerto em Bahia x Flamengo

A 27ª rodada da competição teve muitos lances polêmicos e reclamações de vários clubes

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:10

Escorregão de Allan derrubou Tapia dentro da área. Mas sem querer também é falta, nesse caso pênalti Crédito: TV Globo/Reprodução

O Flamengo teve dois jogadores corretamente expulsos na derrota para o Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova. A primeira expulsão foi ainda no primeiro tempo, quando o zagueiro Danilo levantou o pé demais e acertou a cabeça do atacante Tiago em um contra-ataque do Bahia. O árbitro Rodrigo Pereira PE aplicou o cartão vermelho direto.

Bragantino x Grêmio

Apesar da boa atuação da arbitragem na Fonte Nova, muitas reclamações foram registradas na 27° rodada do Brasileirão. A começar pelos jogadores e diretoria do Grêmio, que promete ir à CBF protestar oficialmente. O lance em questão ocorreu já no final do jogo, quando a bola tocou no braço do lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio. Após revisão no VAR, o árbitro Lucas Casagrande marcou a penalidade, convertida pelo Bragantino que venceu o jogo por 1 a 0. De fato, a bola tocou no braço do jogador Marlon, mas o braço estava colado no corpo e o VAR acabou interferindo indevidamente.

Internacional x Botafogo

Outro time que também reclamou de um pênalti não marcado a seu favor foi o Botafogo, de John Textor. O dirigente afirmou que o VAR estava dormindo e não viu o jogador Arthur Cabral sendo agarrado dentro da área pelo defensor Mercado. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) nada marcou e o VAR não se manifestou.

São Paulo x Palmeiras

No Morumbi, o árbitro Ramon Abatti (SC) deixou de marcar um pênalti a favor do São Paulo em um lance no início do segundo tempo do confronto contra o Palmeiras, quando um escorregão de Allan derrubou Tapia dentro da área, beneficiando o Verdão, que acabou virando o jogo e vencendo o jogo por 3 a 2.

Vasco x Vitória-BA

O Vitória-BA saiu na bronca com o árbitro Fernando Antônio Salles (PA), Em São Januário, na derrota para o Vasco por 4 a 3, pelo segundo cartão amarelo para Lucas Halter por empurrar Paulo Henrique quando o jogo estava parado em um excesso de rigor e uma expulsão desnecessária.

Enquanto isso, a Comissão de Arbitragem da CBF inventou mais uma ao afirmar que quer acabar com os “micro pênaltis” que estão sendo marcados nos jogos do Brasileirão. Segundo a comissão, a partir de 2026, vai passar a escalar árbitros da Fifa para ficarem no VAR. O que não garante nada.

