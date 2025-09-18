Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Árbitro acertou ao não marcar pênalti para o Mirassol diante do Botafogo

O lance revisado no VAR mostrou o jogador João Vitor, do Mirassol, em posição de impedimento quando sofreu o contato faltoso

Publicado em 18/09/2025 às 16h40
O árbitro Bruno Pereira Vasconcelos durante partida entre Botafogo e Mirassol no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro
O árbitro Bruno Pereira Vasconcelos durante partida entre Botafogo e Mirassol no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro. Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress

Em um jogo bem atípico, Botafogo e Mirassol empataram em 3 a 3 após o Glorioso ir para o intervalo da partida vencendo por 3 a 0 no estádio Nilton Santos. No segundo tempo, a história mudou completamente com o Leão empatando o jogo e reclamando muito de um pênalti não marcado pela arbitragem do baiano Bruno Pereira Vasconcelos.

O lance revisado no VAR mostrou o jogador João Vitor, do Mirassol, em posição de impedimento após uma cobrança de falta. E esse mesmo jogador, na sequência da jogada, foi derrubado pelo adversário Cuiabano dentro da área. Porém, o jogador do Mirassol foi derrubado após estar em posição irregular e correndo em direção à bola tentando tocar nela. 

  • Texto da Regra 11 

  • se for cometida uma infração contra um jogador em posição de impedimento que já estiver com a bola, estiver tentando tocar nela, ou a estiver disputando com um adversário, a infração por impedimento será punida por ser anterior à falta.

Ou seja, no momento que a bola entrou em jogo o atacante já estava a frente, então o impedimento veio antes da falta e a arbitragem acertou ao não marcar o pênalti reclamado. O Mirassol que fez um ótimo jogo não tem do que reclamar neste caso.

Em um lance anterior, o Botafogo também reclamou de um pênalti sofrido pelo jogador Barbosa durante um escanteio na área do Mirassol. No lance, ele e o defensor estavam olhando para a bola no alto e o pisão no pé do jogador do Botafogo foi acidental e, além disso, não impediu que ele alcançasse a bola que estava muito acima dele.

