Árbitro acertou ao não marcar pênalti para o Mirassol diante do Botafogo

O árbitro Bruno Pereira Vasconcelos durante partida entre Botafogo e Mirassol no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro. Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress

Em um jogo bem atípico, Botafogo e Mirassol empataram em 3 a 3 após o Glorioso ir para o intervalo da partida vencendo por 3 a 0 no estádio Nilton Santos. No segundo tempo, a história mudou completamente com o Leão empatando o jogo e reclamando muito de um pênalti não marcado pela arbitragem do baiano Bruno Pereira Vasconcelos.



O lance revisado no VAR mostrou o jogador João Vitor, do Mirassol, em posição de impedimento após uma cobrança de falta. E esse mesmo jogador, na sequência da jogada, foi derrubado pelo adversário Cuiabano dentro da área. Porém, o jogador do Mirassol foi derrubado após estar em posição irregular e correndo em direção à bola tentando tocar nela.

Texto da Regra 11





se for cometida uma infração contra um jogador em posição de impedimento que já estiver com a bola, estiver tentando tocar nela, ou a estiver disputando com um adversário, a infração por impedimento será punida por ser anterior à falta.



Ou seja, no momento que a bola entrou em jogo o atacante já estava a frente, então o impedimento veio antes da falta e a arbitragem acertou ao não marcar o pênalti reclamado. O Mirassol que fez um ótimo jogo não tem do que reclamar neste caso.

Em um lance anterior, o Botafogo também reclamou de um pênalti sofrido pelo jogador Barbosa durante um escanteio na área do Mirassol. No lance, ele e o defensor estavam olhando para a bola no alto e o pisão no pé do jogador do Botafogo foi acidental e, além disso, não impediu que ele alcançasse a bola que estava muito acima dele.

