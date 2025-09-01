Pênaltis na rodada: acerto para o Grêmio diante do Flamengo e erro contra o Vasco

No empate em 1 a 1 entre Flamengo e Grêmio, no Maracanã, o árbitro Paulo Zanovelli (MG), - apesar de muita tolerância com várias faltas duras, principalmente do defensor Kannemann, do Tricolor Gaúcho, que abusou da violência e não foi punido, - acertou na marcação do pênalti quando a bola tocou na mão de Ayrton Lucas dentro da área rubro-negra. Ponto positivo por ter marcado a penalidade em decisão no campo, coisa rara hoje em dia.



Já em Vasco 3x2 Sport, na Ilha do Retiro, o árbitro Raphael Claus inventou um pênalti a favor do Leão no primeiro tempo, quando Matheus Alexandre driblou o zagueiro Lucas Freitas e se atirou na área, levando a arbitragem a marcar um pênalti inexistente. Mas acertou no segundo tempo ao marcar outro pênalti, dessa vez a favor do Vasco sobre o mesmo Lucas Freitas, agarrado na área do Sport ao tentar um drible sobre o zagueiro Aderlan.