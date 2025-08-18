Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Arbitragem de Ramon Abatti Abel foi desastrosa na goleada do Vasco sobre o Santos

Juiz deixou de expulsar dois jogadores durante a partida

Publicado em 18/08/2025 às 11h37
Atuação de Ramon Abatti Abel em Santos x Vasco foi criticada por torcedores. Crédito: César Greco/Palmeiras
A goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos teve uma arbitragem desastrosa de Ramon Abatti Abel (SC). O experiente árbitro da Fifa esteve muito mal na parte disciplinar, tolerando muitas reclamações dos jogadores das duas equipes e deixou de expulsar pelo menos dois jogadores.

Logo aos 30 segundos de jogo, Hugo Moura, do Vasco, levantou o pé na cabeça do atacante Tiquinho Soares causando um ferimento no rosto do jogador santista em uma jogada violenta, que deveria ser punida com cartão vermelho, mas só saiu o amarelo.

Aos 41 minutos foi a vez do jogador Luizão, do Santos, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta em Rayan em um contra/ataque, mas o árbitro sequer marcou a falta, que seria motivo do segundo cartão amarelo seguido do vermelho.

