Arbitragem de Ramon Abatti Abel foi desastrosa na goleada do Vasco sobre o Santos

A goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos teve uma arbitragem desastrosa de Ramon Abatti Abel (SC). O experiente árbitro da Fifa esteve muito mal na parte disciplinar, tolerando muitas reclamações dos jogadores das duas equipes e deixou de expulsar pelo menos dois jogadores.
Logo aos 30 segundos de jogo, Hugo Moura, do Vasco, levantou o pé na cabeça do atacante Tiquinho Soares causando um ferimento no rosto do jogador santista em uma jogada violenta, que deveria ser punida com cartão vermelho, mas só saiu o amarelo.
Aos 41 minutos foi a vez do jogador Luizão, do Santos, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta em Rayan em um contra/ataque, mas o árbitro sequer marcou a falta, que seria motivo do segundo cartão amarelo seguido do vermelho.
