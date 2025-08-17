Atropelamento

Coutinho ofusca Neymar, Vasco humilha o Santos e goleia por 6 a 0

Gigante da Colina não tomou conhecimento do Peixe, e impôs maior goleada sofrida por Neymar em sua carreira

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 18:28

Coutinho brilhou na vitória do Vasco sobre o Santos Crédito: Matheus Lima/Vasco

O Vasco venceu o Santos por 6 a 0 neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. No aguardado duelo entre Neymar e Coutinho, melhor para o vascaíno, que marcou dois gols e conduziu o Gigante da Colina à vitória. Com a vitória, o Vasco chega a 19 pontos e deixa a zona de rebaixamento, ficando em 16º lugar, com a mesma pontuação do 17º colocado Vitória-BA, mas superando o rival baiano nos critérios de desempate. O Santos permanece com 21 pontos na 15ª posição.

Essa é a maior goleada da história do confronto, que tem 98 anos. As equipes já haviam vencido pelo placar de 5 a 1, maior placar até então registrado nos duelos entre Santos e Vasco. O Santos também nunca havia perdido por mais de quatro gols de diferença em uma partida como mandante no Brasileirão. E essa foi a maior derrota que Neymar já sofreu em sua carreira, o que deixou o jogador aos prantos ao final da partida.



O Santos volta a campo no domingo (24), quando enfrenta o Bahia na Fonte Nova pela 21ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (20), o Vasco visita o Juventude em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada.

O jogo

Mas já? O vascaíno Hugo Moura levou cartão amarelo logo aos 32 segundos de partida por levantar demais a perna e acertar a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares, que ficou com a maçã do rosto cortada após o lance.



O Vasco abriu o placar com Lucas Piton. O lateral vascaíno invadiu a pequena e escorou de cabeça cruzamento na medida de Nuno Moreira. O gol do Vasco gerou polêmica por conta de a bola supostamente ter saído pela linha lateral no lance de origem, quando David domina e deixa escapar. No replay, é possível ver que a base da bola saiu pela linha, mas a circunferência pode ter ficado em campo. O VAR não exibiu uma imagem conclusiva, então foi acatada a decisão de campo.

Na sequeência, o Santos teve um pênalti anulado. Guilherme recebeu pelo lado esquerdo da área e foi derrubado por Paulo Henrique aos 28 minutos do 1º tempo. Renan Abatti Abel marcou a penalidade, mas o VAR anulou o lance por impedimento de Guilherme no início da jogada.

"Metralhadora" de cartões. Ramon Abatti Abel deu cartão amarelo para o vascaíno Jair, por falta em Bontempo. Neymar exagerou na reclamação, exigindo cartão vermelho para Jair, e acabou levando também um amarelo, ficando fora da próxima partida pelo Peixe. Na sequência, Tchê Tchê foi advertido por chegar atrasado e acertar Zé Rafael. Três cartões em menos de 5 minutos!

Jogo truncado. A reta final do 1º tempo foi de muita pressão para cima do árbitro, com os jogadores cavando faltas, reclamando muito e deixando o jogo bastante tenso. No último lance da primeira etapa, Coutinho puxou o contra-ataque do Vasco e colocou Rayan cara a cara com Gabriel Brazão, mas o jovem vascaíno foi travado por Luan Peres na hora do chute.

Massacre no segundo tempo

Guilherme teve a chance do gol de empate logo aos 2 minutos do 2º tempo. O atacante santista recebeu sozinho na esquerda da grande área, bateu de chapa, mas tirou demais do goleiro Léo Jardim e mandou para fora. O Peixe voltou elétrico após a volta do intervalo. Em novo lance, Barreal soltou um chutaço de canhota, mas a bola bateu na trave.

Mas daí em diante começou o atropelo do Vasco. Em um contra-ataque aos 7 minutos do 2º tempo, chegou ao 2 a 0 com David. Dessa vez, Lucas Piton avançou pela esquerda indo até a linha de fundo. O lateral do Vasco cruzou para a área e David chutou de primeira. Golaço!

0 x 3: Apenas 2 minutos após fazer o 2 a 0, o Vasco fez mais um gol, dessa vez com Coutinho. O Gigante da Colina atacou pela direita com Rayan, que cruzou para a área. Gabriel Brazão tentou cortar, mas a bola caiu no pé de Nuno Moreira, que rolou para trás para Coutinho mandar para o fundo da rede sem goleiro.

VAR em ação novamente. Ramon Abatti Abel foi chamado ao VAR para interpretar um lance que a bola desvia no braço o santista Souza em chute do vacaíno Rayan. O árbitro decidiu pelo pênalti para o Vasco após checar o lance. Rayan chapou forte de canhota, mandando no canto superior direito do gol de Gabriel Brazão para fazer 4 a 0 Vasco.

Debandada no Morumbis. Após o Vasco decretar a goleada no placar, torcedores do Santos começam a deixar o estádio. Coutinho fez o placar virar passeio aos 17 minutos do 2º tempo. O meia recebeu passe de David e finalizou de cavadinha na saída de Brazão, fazendo o segundo gol dele na partida, o quinto do Vasco.

David recebeu passe longo de Nuno Moreira e tocou rasteiro para a entrada da área. Paulo Henrique deu um corta-luz, e Tchê Tchê chega finalizando de cavadinha, "imitando" Coutinho: 6 a 0 Vasco.

Com a goleada decretada no placar, imagens da transmissão mostram torcedores santistas protestando contra o time ficando de costas para o gramado. Fim de jogo e vitória histórica do Vasco.

