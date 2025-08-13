Saiu da Rússia

Zagueiro capixaba Willyan Rocha vai jogar nos Emirados Árabes

Defensor capixaba, de 30 anos, troca o CSKA Moscou pelo Al-Jazira Club

Willyan Rocha, zagueiro capixaba do Al-Jazira Club Crédito: Al-Jazira Club

Especulado como possível reforço de Santos, nesta janela de transferências, o zagueiro Willyan Rocha vai jogar nos Emirados Árabes Unidos. Nesta terça-feira, o capixaba anunciado pelo Al-Jazira FC, pouco depois de se despedir do CSKA Moscou, da Rússia, seu ex-clube.

Revelado pela Desportiva Ferroviária, Willyan passou pela base do Flamengo, jogou no Grêmio e no Votuporanguense, antes de ir para Portugal. O seu primeiro clube na Europa foi o Cova da Piedade, onde se destacou e foi atuar pelo Portimonense. No sul da 'Terrinha', o capixaba ganhou ainda mais notoriedade em quatro temporadas pela equipe, que disputava a primeira divisão nacional. Passados oitenta jogos vestindo preto e branco, Willyan seria contratado pelo CSKA Moscou.

Três temporadas e títulos na Rússia

Desde que vestiu a camisa do tradicional clube da capital russa, na temporada 2022/23, Willyan Rocha se firmou com um dos principais jogadores do elenco. Pelo CSKA foram 105 jogos, sete gols, nove assistências e três títulos - duas Taças da Rússia e uma Supertaça da Rússia.

Em suas redes sociais, o capixaba de 30 anos postou uma mensagem, onde agradeceu ao CSKA e aos seus agora ex-companheiros.

- Amigos, chegou o momento de me despedir do CSKA e ir em busca de novos sonhos e desafios. Quando cheguei ao CSKA, disse que ia fazer história. E consegui. O meu percurso aqui foi memorável e o tanto que aqui conquistei, guardarei para sempre na memória. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram comigo durante todo esse período, me ajudando no dia a dia e me fazendo sentir sempre em casa aqui na Rússia. Muito obrigado por me acolherem, me incentivarem e me fazerem um jogador e - principalmente - uma pessoa melhor. Estarei sempre na torcida por cada um de vocês e pelo clube. Obrigado mais uma vez e até logo!

Willyan Rocha, zagueiro capixaba no CSKA Moscou Crédito: Arquivo Pessoal

Al-Jazira Club

Novo clube de Willyan Rocha, o Al-Jazira Club é da cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O time é faz parte do Abu Dhabi United Group, empresa de propriedade do xeique Mansour Bin Zayed Al Nahyan, membro da família real do país. No ano passado, o Al-Jazira ficou na sétima colocação no Campeonato Emiradense.

