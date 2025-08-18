Brasileirão

Fla atropela reservas do Inter, mantém liderança e embala para Libertadores

Pedro, duas vezes, e Plata balançaram as redes do Beira Rio na vitória por 3 a 1. Equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta pela Libertadores

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:44

No segundo duelo da trilogia entre Flamengo e Internacional, o Rubro-Negro novamente levou a melhor - desta vez pelo Campeonato Brasileiro - e venceu por 3 a 1 em pleno Beira-Rio (RS) na noite deste domingo (17). O time de Filipe Luís manteve a liderança da competição e agora chega embalado para o jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, diante dos gaúchos, no mesmo local. Na ida, no Maracanã, o Fla venceu por 1 a 0 e garantiu a vantagem do empate.

Os gols - Pedro fez dois e Plata, que entrou em seu lugar, fez o terceiro. Borré, nos acréscimos, fez o de honra.

Com dois de Pedro, Flamengo bate o Internacional e segue na liderança isolada do Brasileirão Crédito: Adriano Fontes / CRF

Rival na cola - Com a derrota, o Inter viu seu rival Grêmio encostar na tabela do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Atlético-MG fora de casa, o Tricolor foi aos 23 pontos, um a menos que o Colorado, que está em 12º.

Saúl titular - Esta foi a primeira vez que o espanhol Saúl atuou como titular do Flamengo. O meia teve uma oportunidade de gol no primeiro tempo, mas chutou para fora. Ele atuou os 90 minutos.

Retornos - A partida também marcou os retornos de Danilo e De la Cruz, no Flamengo. O zagueiro e o volante haviam sido desfalques nas últimas partidas e o uruguaio estava fora há oito jogos. Eles entraram no segundo tempo e tiveram atuações discretas.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Flamengo não abriu mão de seu estilo de jogo. O Rubro-Negro buscou a verticalidade assim que o árbitro apitou o início da partida e se deparou com um Internacional completamente desnorteado em campo. Com seus titulares poupados, o Colorado não se encontrava e sofria com uma noite inspirada de Jorginho, Arrascaeta e, principalmente, Pedro, que com 11 minutos de etapa inicial já havia feito dois gols.

No segundo tempo o Inter voltou até mais organizado, mas aos poucos o Flamengo foi retomando o controle da partida. Filipe Luís resolveu poupar Pedro, o substituiu logo no início e colocou Plata. O equatoriano, em seu primeiro lance, fez o terceiro e encerrou qualquer tentativa de reação colorada. Com o jogo nas mãos, o Rubro-Negro passou a empilhar oportunidades e poderia ter aplicado um placar ainda mais elástico, mas relaxou e ainda sofreu um gol nos acréscimos.

