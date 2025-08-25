Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Árbitro errou ao não marcar pênalti para o Rio Branco contra a Inter de Limeira

Atacante capa-preta foi claramente agarrado dentro da área, mas árbitro não viu e nem o VAR chamou

Publicado em 25/08/2025 às 10h28

Como prevíamos, o rigor aplicado contra o Rio Branco no pênalti marcado a favor do Inter de Limeira no Kleber Andrade, não apareceu no jogo de volta, em Limeira. Isso porque nos acréscimos do primeiro tempo, o centroavante Diego Fernandes foi claramente agarrado na área da Inter quando tentava girar para finalizar a jogada para o gol.

O curioso é que, apesar da falta ser clara, o VAR também não se manifestou chamando o árbitro José Mendonça da Silva (PR) para rever a jogada. São os velhos critérios diferentes que são o grande problema da arbitragem brasileira.

Falta de critério

Os árbitros brasileiros estão confundindo deixar o jogo correr com deixar de marcar faltas claras e duras. Foi assim no empate em 0 a 0 entre Grêmio e Ceará, jogo em que o Aylon, do time cearense, cometeu falta dura por trás em Balbuena, que fraturou a fíbula e vai ter que passar por cirurgia. Mas o árbitro capixaba Davi Lacerda nem cartão amarelo apresentou.

Da mesma forma, no Vasco 2x3 Corinthians, Jair, do Cruz-maltino, deveria receber cartão vermelho após entrada forte no adversário Breno em um lance em que nem falta o árbitro Rodrigo Pereira (PE) marcou.

A arbitragem precisa entender que não existe essa de marcar poucas faltas. Quem faz as faltas são os jogadores e os árbitros têm que cumprir seu papel marcando e punindo de acordo com a gravidade delas.

