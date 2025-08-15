Home
Após gols na pré-temporada, atacante capixaba mira estreia no Vietnã

Após gols na pré-temporada, atacante capixaba mira estreia no Vietnã

Daniel dos Anjos está na expectativa pela estreia oficial com a camisa do Ninh Binh FC

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:05

Daniel dos Anjos chegou ao Ninh Binh após atuar em Portugal por oito anos
Daniel dos Anjos chegou ao Ninh Binh após atuar em Portugal por oito anos Crédito: Divulgação/Ninh Binh FC

O capixaba Daniel dos Anjos, recém-chegado ao Vietnã, está na expectativa pela estreia oficial com a camisa do Ninh Binh FC. O primeiro jogo deve acontecer no domingo (17), quando a equipe visita o Ha Tinh FC pela rodada de abertura da V.League 1, a primeira divisão nacional.

“Chegar em um novo país e viver uma cultura diferente é sempre um desafio especial. Estou motivado para escrever uma nova história aqui no Vietnã e ajudar o clube a conquistar os seus objetivos. O grupo está muito focado para a estreia na liga e as expectativas são as melhores”, disse o ex-atacante de clubes como Figueirense, Flamengo e Atlético-GO, que é natural de Boa Esperança, Região Noroeste do Espirito Santo.

Daniel dos Anjos chegou ao Ninh Binh após atuar em Portugal por oito anos. No país, vestiu as camisas de Benfica, Tondela e União de Leiria, sua última equipe antes de desembarcar no Vietnã. Pelo novo clube, o atacante marcou dois gols em quatro jogos no Thien Long Tournament, competição de pré-temporada em que foram campeões.

Daniel dos Anjos chegou ao Ninh Binh após atuar em Portugal por oito anos.
Daniel dos Anjos chegou ao Ninh Binh após atuar em Portugal por oito anos. Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

“A pré-temporada ajudou bastante na minha adaptação. Pude participar de alguns jogos preparatórios, fazer gols e ajudar o time a ser campeão. Foi um período importante visando os desafios que vamos ter pela frente”, concluiu o atleta, de 29 anos.

