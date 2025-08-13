Após 38 anos, Rio Branco reencontra a Inter de Limeira, na Série D

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:09
A Inter de Limeira é a adversária do Rio Branco-ES, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D 2025. No sábado, o Capa-Preta reencontra a Leão da Paulista após 38 anos, no mesmo estádio Kleber Andrade, onde será realizado o jogo de ida do mata-mata da quarta divisão.
Em 1987, o Campeonato Brasileiro foi dividido em dois grupos: o Módulo Verde formado pelos 16 principais clubes do Brasil e o Amarelo, com outros 15 participantes - entre eles o Rio Branco-ES e a Inter de Limeira.
Integrantes da Chave A, capixaba e paulistas se enfrentaram na segunda rodada, do segundo turno, no Klebão. Naquela altura, o Capa-Preta, que era comandado pelo técnico Carlos Roberto, necessitava de uma vitória para seguir com chances reais de classificação para a próxima fase - os seis melhores avançavam.
De acordo com relatos da A Gazeta, o Rio Branco começou o jogo perdido em campo e envolvido pela marcação da Inter de Limeira. As primeiras chances da partida foram do adversário. Aos oito minutos, o ponta-esquerda Odair tocou na intermediária para o lateral Donizeti, que chutou de longe para boa defesa de Zé Luis.
A Inter voltou a atacar com perigo aos 11, quando Gilcimar cobrou falta da direita, a bola desviou na barreira e quase engana o goleiro Zé Luís, que teve tempo de voltar e soquear para fora do seu gol.
O time alvinegro só melhorou depois deste lance, quando passou a tocar a bola com mais velocidade e utilizar as avançadas dos laterais Paulinho, na direita, e Jorge Ivan, na esquerda. As chances começaram a aparecer aos 14 minutos. Jorge Ivan cobrou um arremesso lateral na área da Inter, a defesa rebateu mal, a bola sobrou para Vicente que finalizou fraco, nas mãos do goleiro Silas.
Aos 19, novamente Jorge Ivan levava o time ao ataque. Ele penetrou pela intermediária e chutou de direita para excelente defesa do goleiro da Internacional. Aos 21, novamente Jorge Ivan. Lútio ganhou um rebote na frente da área adversária, tocou para Baiano, que percebeu a penetração do lateral. A bola foi tocada para Jorge Ivan, que entrou na área e chutou a bola no travessão.
Aos 36, o Rio Branco continuava melhor. A Inter caiu de rendimento e já não exercia mais a forte marcação do início da partida. Aproveitando-se disso, O time alvinegro voltava a atacar. Gérson cruzou a bola para a área, a defesa rebateu mal e o lance ficou com Vicente. Mas o jogador, que não esteve num bom dia, desperdiçou à chance chutando fraco para defesa tranquila de Silas.
Aos 45, a melhor chance do centroavante Arildo. O zagueiro Jairzinho ganhou a bola na intermediária, foi penetrando, tabelou com Baiano e quando ia receber de volta, Arildo entrou no lance, dominou a bola e de virada chutou com perigo para o gol de Silas. A bola passou perto e a torcida chegou a gritar gol.
Na segunda etapa, os dois times começaram a jogar sem o mesmo empenho do primeiro período. O desgaste era nítido e o rendimento das equipes caiu bastante. O Rio Branco encontrava mais dificuldades para penetrar, pois a Inter limitava-se praticamente a defender. Mas algumas oportunidades foram criadas. O Rio Branco foi ao ataque aos seis minutos, com Paulinho lançando Vicente, que, na área, atrasou para Baiano. Mas a bola veio para a perna esquerda e o chute saiu fraco.
Aos nove, Vicente foi lançado pela direita, penetrou na área e chutou cruzado, mas ninguém do ataque esteve para conferir. Aos 11, Paulinho cruzou da direita e Arildo cabeceou sem perigo. O time da Inter de Limeira chegou aos 19 minutos com Odair cobrando falta. A bola desviou na barreira e foi ao encontro do travessão.
Aos 26, Odair lançou Reinaldo que entrara em lugar de Índio. O jogador penetrou livre, mas chutou para fora. Aos 35, um lance que assustou a torcida. O lateral da Inter cruzou para a área, Zé Luís saiu para rebater, mas, atrapalhado pelo sol no rosto, acabou dando a bola para Gilcimar. O ponta cabeceou para o gol, mas Paulinho tirou em cima da linha. Foi a última chance real de gol em todo jogo, que terminou com o placar de 0 a 0.
Com o resultado, o Rio Branco-ES ficou em situação complicada e teria que vencer fora de casa Criciúma, Joinville e Athletico-PR para entrar de vez na briga pela vaga. No entanto, o Brancão perdeu para o Tigre, empatou os outros dois jogos e alcançou o seu objetivo. Após a partida, os 970 torcedores que pagaram ingressos saíram frustrados com o resultado e a atuação da equipe capa-preta.
Os jogos das oitavas de final da Série D, entre Rio Branco-ES e Inter de Limeira, estão previstos para serem realizados nos dois próximos sábados. Por estar melhor posicionado na classificação geral, incluindo as pontuações das duas primeiras fases, o time paulista tem o mando da segunda e decisiva partida.
O jogo de ida acontece às 17h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A volta está marcada para o dia 23 de agosto, às 16h, no Major Levy Sobrinho, em Limeira, no interior de São Paulo.
