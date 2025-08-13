Brasileirão

Após 38 anos, Rio Branco reencontra a Inter de Limeira, na Série D

Capa-Preta enfrenta time paulista nas oitavas de final da quarta divisão

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:09

Rio Branco-ES x Inter de Limeira, pelo Campeonato Brasileiro de 1987 Crédito: Ailton Lopes/Arquivo/A Gazeta

A Inter de Limeira é a adversária do Rio Branco-ES, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D 2025. No sábado, o Capa-Preta reencontra a Leão da Paulista após 38 anos, no mesmo estádio Kleber Andrade, onde será realizado o jogo de ida do mata-mata da quarta divisão.

Em 1987, o Campeonato Brasileiro foi dividido em dois grupos: o Módulo Verde formado pelos 16 principais clubes do Brasil e o Amarelo, com outros 15 participantes - entre eles o Rio Branco-ES e a Inter de Limeira.

Integrantes da Chave A, capixaba e paulistas se enfrentaram na segunda rodada, do segundo turno, no Klebão. Naquela altura, o Capa-Preta, que era comandado pelo técnico Carlos Roberto, necessitava de uma vitória para seguir com chances reais de classificação para a próxima fase - os seis melhores avançavam.

Como foi o jogo Rio Branco-ES x Inter de Limeira, de 1987?

De acordo com relatos da A Gazeta, o Rio Branco começou o jogo perdido em campo e envolvido pela marcação da Inter de Limeira. As primeiras chances da partida foram do adversário. Aos oito minutos, o ponta-esquerda Odair tocou na intermediária para o lateral Donizeti, que chutou de longe para boa defesa de Zé Luis.

A Inter voltou a atacar com perigo aos 11, quando Gilcimar cobrou falta da direita, a bola desviou na barreira e quase engana o goleiro Zé Luís, que teve tempo de voltar e soquear para fora do seu gol.

O time alvinegro só melhorou depois deste lance, quando passou a tocar a bola com mais velocidade e utilizar as avançadas dos laterais Paulinho, na direita, e Jorge Ivan, na esquerda. As chances começaram a aparecer aos 14 minutos. Jorge Ivan cobrou um arremesso lateral na área da Inter, a defesa rebateu mal, a bola sobrou para Vicente que finalizou fraco, nas mãos do goleiro Silas.

Rio Branco-ES x Inter de Limeira, pelo Campeonato Brasileiro de 1987 Crédito: Ailton Lopes/Arquivo/A Gazeta

Aos 19, novamente Jorge Ivan levava o time ao ataque. Ele penetrou pela intermediária e chutou de direita para excelente defesa do goleiro da Internacional. Aos 21, novamente Jorge Ivan. Lútio ganhou um rebote na frente da área adversária, tocou para Baiano, que percebeu a penetração do lateral. A bola foi tocada para Jorge Ivan, que entrou na área e chutou a bola no travessão.

Aos 36, o Rio Branco continuava melhor. A Inter caiu de rendimento e já não exercia mais a forte marcação do início da partida. Aproveitando-se disso, O time alvinegro voltava a atacar. Gérson cruzou a bola para a área, a defesa rebateu mal e o lance ficou com Vicente. Mas o jogador, que não esteve num bom dia, desperdiçou à chance chutando fraco para defesa tranquila de Silas.

Aos 45, a melhor chance do centroavante Arildo. O zagueiro Jairzinho ganhou a bola na intermediária, foi penetrando, tabelou com Baiano e quando ia receber de volta, Arildo entrou no lance, dominou a bola e de virada chutou com perigo para o gol de Silas. A bola passou perto e a torcida chegou a gritar gol.

Rio Branco-ES x Inter de Limeira, pelo Campeonato Brasileiro de 1987 Crédito: Ailton Lopes/Arquivo/A Gazeta

Na segunda etapa, os dois times começaram a jogar sem o mesmo empenho do primeiro período. O desgaste era nítido e o rendimento das equipes caiu bastante. O Rio Branco encontrava mais dificuldades para penetrar, pois a Inter limitava-se praticamente a defender. Mas algumas oportunidades foram criadas. O Rio Branco foi ao ataque aos seis minutos, com Paulinho lançando Vicente, que, na área, atrasou para Baiano. Mas a bola veio para a perna esquerda e o chute saiu fraco.

Aos nove, Vicente foi lançado pela direita, penetrou na área e chutou cruzado, mas ninguém do ataque esteve para conferir. Aos 11, Paulinho cruzou da direita e Arildo cabeceou sem perigo. O time da Inter de Limeira chegou aos 19 minutos com Odair cobrando falta. A bola desviou na barreira e foi ao encontro do travessão.

Aos 26, Odair lançou Reinaldo que entrara em lugar de Índio. O jogador penetrou livre, mas chutou para fora. Aos 35, um lance que assustou a torcida. O lateral da Inter cruzou para a área, Zé Luís saiu para rebater, mas, atrapalhado pelo sol no rosto, acabou dando a bola para Gilcimar. O ponta cabeceou para o gol, mas Paulinho tirou em cima da linha. Foi a última chance real de gol em todo jogo, que terminou com o placar de 0 a 0.

Situação complicada e torcida frustrada

Com o resultado, o Rio Branco-ES ficou em situação complicada e teria que vencer fora de casa Criciúma, Joinville e Athletico-PR para entrar de vez na briga pela vaga. No entanto, o Brancão perdeu para o Tigre, empatou os outros dois jogos e alcançou o seu objetivo. Após a partida, os 970 torcedores que pagaram ingressos saíram frustrados com o resultado e a atuação da equipe capa-preta.

Rio Branco enfrenta a Inter de Limeira, nas oitavas da Série D 2025

Os jogos das oitavas de final da Série D, entre Rio Branco-ES e Inter de Limeira, estão previstos para serem realizados nos dois próximos sábados. Por estar melhor posicionado na classificação geral, incluindo as pontuações das duas primeiras fases, o time paulista tem o mando da segunda e decisiva partida.

O jogo de ida acontece às 17h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A volta está marcada para o dia 23 de agosto, às 16h, no Major Levy Sobrinho, em Limeira, no interior de São Paulo.

Matéria feita pelo Ge.globo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta