Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Árbitro acertou em expulsão e pênalti contra o Rio Branco na Série D

O árbitro Paulo Henrique (MS) foi muito bem nos dois lances e não há motivos para reclamação

Publicado em 18/08/2025 às 11h19

A vitória da Inter de Limeira por 1 a 0 sobre o Rio Branco no estádio Kleber Andrade, na partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, teve dois lances polêmicos em relação à arbitragem, que geraram reclamações dos capixabas.

O primeiro foi logo aos 12 minutos de jogo, quando após uma cobrança de tiro de meta a bola sobrou para o atacante da Inter de Limeira, que foi derrubado pelo zagueiro Diego Guerra, do Rio Branco, o que impediu uma oportunidade clara de gol do time paulista. O defensor capa-preta foi corretamente expulso.

Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, o jogador do Rio Branco, Vitor Leque cometeu pênalti ao pisar no pé do atacante Antônio Gabriel. O árbitro Paulo Henrique Vollkopf (MS) marcou a penalidade após ser chamado ao VAR e conferir o lance. Nas imagens fica claro que houve um pisão no pé do atacante paulista e apesar do rigor excessivo do árbitro, foi falta e o pênalti bem marcado.

Resta saber se esse mesmo rigor será aplicado quando o lance for a favor do Rio Branco no jogo da volta em São Paulo.

