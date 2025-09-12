Copa do Brasil teve rodada marcada por arbitragens polêmicas

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima durante partida entre Botafogo e Vasco . Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil tiveram arbitragens bem polêmicas. Na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Bahia, o árbitro paulista Matheus Candançan deixou de expulsar Iago, do Tricolor Baiano, que pisou em Thiago Silva em uma disputa de bola. Já o pênalti que resultou no gol da vitória do Fluminense foi bem marcado.



No jogo que o Corinthians venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na Neo Química Arena, o árbitro capixaba Davi Lacerda errou mais uma vez em um lance interpretativo e não marcou uma falta clara do atacante Viveiros, do Furacão, sobre Maycon, do Timão, que na sequência da jogada fez o gol dos paranaenses.

Na revisão da jogada, o árbitro foi corrigido pelo VAR que apontou a falta na origem da jogada e o gol foi anulado corretamente. No segundo tempo, em mais um erro de interpretação, o jogador Vitinho, do Corinthians, pisou por trás na panturrilha do adversário Dudu e recebeu somente o cartão amarelo quando deveria ter sido expulso pela violência da falta.

Clássico Mineiro

Na classificação do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, o árbitro gaúcho Rafael Klein teve muito trabalho para controlar os ânimos em um jogo quente, e acabou expulsando o lateral Arana do Galo por agredir o adversário Matheus Henrique no final do segundo tempo.

Clássico Carioca

Da mesma forma, o árbitro Rodrigo Pereira (PE) também teve trabalho na parte disciplinar, mas foi bem na parte técnica, acertando na marcação do pênalti cometido pelo goleiro Léo Jardim, que resultou no gol de empate do Botafogo. Com o empate, a disputa da classificação foi decidida nos pênaltis, com o Vasco se classificando para as semifinais.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais