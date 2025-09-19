Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Árbitro errou em expulsão contra o Flamengo e recolocou o Estudiantes no duelo

Andrés Rojas teve uma atuação muito ruim na partida válida pelas quartas de final da Libertadores e confronto ficou totalmente em aberto

Publicado em 19/09/2025 às 11h06
Plata foi expulso pelo árbitro colombiano Andrés Rojas
Plata foi expulso pelo árbitro colombiano Andrés Rojas. Crédito: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress

O Flamengo promete ir à Conmebol tentar reverter a injusta expulsão do atacante Plata contra o Estudiantes-ARG, no Maracanã. O Rubro-Negro sofreu com a arbitragem do árbitro colombiano Andrés Rojas.

É verdade que sofreu também com as péssimas mexidas do técnico Felipe Luiz, mas esse é outro assunto. O fato é que o árbitro ajudou a desmontar o time rubro-negro tolerando o jogo violento dos argentinos e expulsando de forma extremamente equivocada o atacante Plata.

No lance em questão, o atacante do Flamengo recebeu o segundo cartão amarelo e o vermelho em seguida, mesmo tocando somente na bola. Para piorar a situação, nesses casos o protocolo não permite que o VAR interfira, pois a intervenção ocorre somente em lances de cartão vermelho direto, o que não foi o caso.

Com um jogador a mais, o time argentino acabou fazendo um gol e a derrota por 2 a 1 deixou tudo em aberto para o jogo de volta em La Plata.

