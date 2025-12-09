"A Louca dos Gatos", o podcast que decifra o coração felino

Tutores apaixonados por gatos amam conteúdos que mostram as características únicas. Crédito: Pexels/Helena Lopes

Os tutores apaixonados por gatos amam conteúdos que mostram as características únicas desses pets que conquistam corações espalhados pelo mundo desde que colocam a primeira patinha dentro da nova casa.



E foi pensando justamente nessa paixão e nas trilhões de dúvidas que envolvem os charmosos, irresistíveis e misteriosos bichanos, que a jornalista, atriz, documentarista e locutora gateira, Stefania Fernandes, acaba de criar o podcast narrativo, “A Louca dos Gatos”, que parte de uma pergunta provocadora: o que é loucura e o que é normal na nossa relação com os pets?

O programa traz respostas para dúvidas que estão fora de guias e manuais: “O que levar em conta na hora de trazer um gato para casa?”, “Gatos preferem viver sozinhos ou na companhia de outro animal?, “Estou humanizando a minha relação com o pet?”, entre outros. Com a ajuda de biólogos, terapeutas, médicos- veterinários e vários especialistas, o podcast traz, de forma leve e envolvente, dicas para a convivência feliz nas famílias multiespécies.

“O objetivo é trabalhar a favor da causa animal, com foco especialmente nos gatos. Eu mesma sou tutora de dois gatinhos, mas vivi uma experiência complexa na adoção de um terceiro bichano diante dos novos desafios. Quando o meu gatinho mais velho adoeceu e morreu, decidi criar o podcast para responder às questões que muitas vezes ficam em aberto, principalmente àquelas ligadas a emoções e sentimentos envolvidos em uma relação entre espécies”, explica.

A ideia, completa Fernandes, partiu da necessidade de entender os erros e acertos de sua própria jornada e, assim, ajudar outras pessoas. Começou com um questionamento: mas afinal, o que os gatos precisam para serem felizes? Foi realizada uma pesquisa sobre temas nem sempre claros em relação ao convívio humano com gatos, como a domesticação, as reais necessidades dele, a gatificação do ambiente, a adaptação estruturada, o antropomorfismo, a família multiespécie, o luto pet e até as projeções do tutor em relação ao animal de estimação.

“Na busca de entender melhor essa relação tão profunda que as pessoas desenvolvem com os gatos, conversei com gateiros, médicos-veterinários, biólogos, consultores comportamentais especializados em felinos, além de terapeutas e psicanalistas. O podcast é o resultado desse trabalho e de minha missão de gateira ao longo de 10 anos”, conta.

Gatos preferem viver sozinhos ou na companhia de outro animal?. Crédito: Pexels/FOX ^.ᆽ.^

Com um cuidadoso roteiro, edição e criação de trilha sonora, o podcast tem uma narrativa leve, cativante e cheia de informações preciosas. É como se fosse um documentário em áudio. São conversas sinceras onde Fernandes conta casos reais, permeados com orientações de especialistas. Outro diferencial são as reflexões sobre a saúde mental do tutor, o impacto que os gatos exercem nas emoções, no processo de autoconhecimento e de evolução pessoal dos tutores.

É possível assistir a primeira temporada com seis episódios do “Loucas por Gatos” nas plataformas Spotfy, Youtube, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, YouTube Music, Pocket Casts, Cast box e PodcastGuru.

