Gatos e doces: uma combinação que pode comprometer a saúde do pet

Gatos não reconhecem sabor doce. Crédito: Shutterstock

Quem tem um gatinho sabe que nós, tutores, muitas vezes ficamos tentados a lhes oferecer doces e sobremesas, principalmente em comemorações como o Natal e o ano-novo.



Esse gesto de carinho, aparentemente inofensivo, pode comprometer a saúde do animal. Diferentemente dos humanos, os felinos são carnívoros estritos e seu metabolismo não reconhece o sabor doce e tampouco é capaz de processar o açúcar de forma eficiente. Essa limitação fisiológica pode desencadear desde desconforto gastrointestinal até distúrbios hepáticos e metabólicos, como o diabetes.

Lorena Branco, médica-veterinária da Sheba, marca global de petiscos para gatos, explica que o problema vai além da digestão. “Por não possuírem as enzimas necessárias para metabolizar carboidratos simples, os gatos acumulam glicose e compostos derivados que podem inflamar tecidos, alterar o microbioma intestinal e interferir no equilíbrio hormonal”, alerta.

Mesmo pequenas quantidades de doce podem provocar reações severas, porque o organismo felino não consegue metabolizar substâncias como a teobromina com eficiência

“O melhor é oferecer alimentos com proteínas de origem animal e alta digestibilidade que é a forma mais segura de recompensar o gato, pois atende à sua biologia sem expor o organismo a compostos tóxicos”, ressalta.

FIQUE LIGADO!

Os gatos não possuem receptores gustativos para o sabor doce. O açúcar não gera prazer nem recompensa emocional, apenas sobrecarga metabólica. Além de inútil, o consumo pode alterar o microbioma intestinal, levando a diarreia, gases e à apatia.

Uma boa alimentação é fundamental para os pets. Crédito: Shutterstock

Alimentos úmidos e sólidos em molho, como patês e purês, cumprem o papel sensorial que agrada ao gato, sem riscos metabólicos. Produtos disponíveis no mercado têm proteínas de alta qualidade e podem chegar até 90% de umidade, o que contribui para a hidratação e a digestão saudável, fatores essenciais para o bem-estar felino.

O consumo de açúcar pode gerar ansiedade alimentar, ganho de peso e redução na ingestão de água, um dos principais desafios de saúde felina. O desequilíbrio nutricional também pode afetar o humor e o comportamento do gato, tornando-o mais agitado ou apático.

Petiscos de baixa caloria, com textura aveludada e alto teor de umidade, ajudam a estimular o comportamento natural de lambedura, promovendo calma, socialização e hidratação, transformando o momento da alimentação em uma experiência de cuidado e vínculo afetivo.

