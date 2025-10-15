Confira 10 dicas para evitar o desaparecimento do seu animal de estimação

Veja como evitar o desaparecimento do seu pet. Crédito: Javier Brosch/Shutterstock
Só quem tem um pet sabe a dor que representa quando, por algum descuido inocente, o cachorro ou o gatinho foge de casa. Foi o que aconteceu com a gatinha Lua, da empresária Lorena Mataveli, na Prainha, em Vila Velha. Ela escapou no final de agosto deste ano e não foi encontrada até o momento. Todos os esforços estão sendo feitos para que esse reencontro aconteça e tenha um final feliz, trazendo a alegria de volta para a família.
A empresária explica que estava colocando uma outra gatinha para dentro de casa e não percebeu de imediato a fuga de Lua. “Foi um desespero, saímos percorrendo as ruas do bairro perguntando se alguém tinha visto, mas não tivemos resultado. Depois, recorri às câmeras de videomonitoramento de alguns vizinhos, mas não conseguimos detectar a Lua. São três prováveis direções que ela pode ter tomado. Recorremos até a comunicação intuitiva (método que permite se conectar com animais de forma telepática)”, conta.
Lua tem olhos azuis, pelagem branca e cinza claro e é tigrada nas patinhas e no rabo. “Conseguimos vê-la por uma câmera de videomonitoramento da Prefeitura Municipal de Vila Velha no cruzamento entre a subida do Convento da Penha e a Rua Antônio Ataíde, ela estava andando em direção à Prainha, o horário marcava 3h40. Continuamos à procura dela, pedindo para que as pessoas que a verem ou se por acaso a encontraram e estão com Lua para nos contatar pelo WhatsApp (27) 99578-1188. Estamos sofrendo muito com sua ausência”, ressalta.
Confira 10 dicas da médica-veterinária e conselheira efetiva e presidente da Comissão Técnica de Pequenos Animais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) , Tatiana Sacchi, para a prevenção contra a fuga de cães e gatos.
- Cadastre o pet no SinPatinhas (Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos do Governo Federal), uma ferramenta pública, gratuita e digital, que possibilita o registro dos animais (tipo um RG) e facilita a identificação e devolução do mesmo em caso de perda. Site: https://sinpatinhas.mma.gov.br/login
- Faça uso da coleira com identificação e contato do responsável. Pode parecer óbvio, mas muitos responsáveis não usam, na esperança de que nunca vai acontecer uma fuga ou perda. Uma simples ação pode fazer grande diferença nesses casos.
- A microchipagem ou a tag localizadora são boas opções. O microchip é inserido por um procedimento simples, em um consultório. Funciona como uma "carteira de identidade" para o animal, armazenando o número de identificação, informações de saúde e telefones de contato do responsável. As tags localizadoras são acopladas na coleira e após configurada, possibilita localizar o animal via GPS.
- Não deixe cães e gatos andarem livres e/ou sozinhos nas ruas. Além de riscos como atropelamento, envenenamento, maus-tratos e contração de doenças, há o risco de perda ou roubo do animal.
- Cuidado ao sair de garagens, abrir portão para visitantes ou pedir a terceiros para abrirem o portão. Em um piscar de olhos, o pet pode fugir.
Lua, gatinha desaparecida em Vila Velha. Crédito: Acervo pessoal
- Bloqueie pontos de fuga. Muros altos, canis adequados e telagem de portas e janelas são formas de trazer mais segurança para o animal, dificultando a saída sem supervisão.
- Comportamento é um ponto-chave: uma boa dica é procurar um adestrador ou um médico-veterinário especializado em comportamento animal.
- Oriente familiares e prestadores de serviço. É preciso ter cuidado ao entrar e sair da casa ou apartamento, lembrando-se sempre que o animal também mora ali. Se necessário, o animal deverá ser preso durante a entrada e saída de pessoas.
- Mantenha fotos atualizadas do pet, mostrando detalhes da pelagem e outras características que torne mais fácil identificá-lo em caso de fuga.
- Em caso de fuga, além de procurar o pet pelas redondezas o quanto antes, é importante avisar a familiares e vizinhos. Peça ajuda, espalhe cartazes e use as redes sociais. Publique fotos recentes e informações de contato atualizadas.
