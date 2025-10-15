Confira 10 dicas para evitar o desaparecimento do seu animal de estimação

Só quem tem um pet sabe a dor que representa quando, por algum descuido inocente, o cachorro ou o gatinho foge de casa. Foi o que aconteceu com a gatinha Lua, da empresária Lorena Mataveli, na Prainha, em Vila Velha. Ela escapou no final de agosto deste ano e não foi encontrada até o momento. Todos os esforços estão sendo feitos para que esse reencontro aconteça e tenha um final feliz, trazendo a alegria de volta para a família.



A empresária explica que estava colocando uma outra gatinha para dentro de casa e não percebeu de imediato a fuga de Lua. “Foi um desespero, saímos percorrendo as ruas do bairro perguntando se alguém tinha visto, mas não tivemos resultado. Depois, recorri às câmeras de videomonitoramento de alguns vizinhos, mas não conseguimos detectar a Lua. São três prováveis direções que ela pode ter tomado. Recorremos até a comunicação intuitiva (método que permite se conectar com animais de forma telepática)”, conta.