  • Rachel Martins

    Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Cloro, amônia e fenol: vilões silenciosos para cães e gatos

Publicado em 26/08/2025 às 19h30
Cachorro / Casa / Produtos de Limpeza

Nem todos os produtos de limpeza são seguros . Crédito: Shutterstock

Quem tem animal de estimação sabe a alegria que é logo que chegam em casa e começam a fazer parte da família. Mas essa felicidade exige, também, além dos cuidados básicos com o pet, uma atenção redobrada quanto à limpeza da casa onde todos convivem. Mas será que todo produto usado no dia a dia é seguro para cães e gatos? A resposta é: nem sempre.

A Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (ABRALIMP) explica que produtos convencionais contêm ingredientes como cloro, amônia e fenol, substâncias que, apesar de eficazes na higienização e comuns em fórmulas comerciais, podem causar irritações, intoxicações e até problemas neurológicos em animais domésticos.

De acordo com a American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), o cloro é corrosivo e pode liberar gases prejudiciais ao trato respiratório dos animais. A amônia, além de irritar olhos e vias aéreas, pode estimular o comportamento de marcação urinária. Já o fenol, presente em alguns desinfetantes hospitalares, é especialmente perigoso para os gatos, com potencial de causar danos ao fígado e rins.

A especialista Natália Giora, Gerente de Qualidade da Start Química, destaca que é importante escolher produtos com formulações compatíveis com a presença de animais, livres de princípios ativos agressivos, como cloro, amônia e fenol, e que tenham registro na Anvisa.

Limpadores com pH neutro são ideais para a higienização de superfícies laváveis, tecidos e áreas de circulação dos pets, enquanto os detergentes neutros são indicados para a limpeza de canis, áreas externas e objetos de uso frequente dos animais, como potes, brinquedos e cobertores

"Caso o animal apresente sintomas como coceira, vômitos, salivação excessiva, alterações de pupila, tremores, apatia ou dificuldade para respirar após a limpeza, o tutor deve procurar imediatamente orientação de um médico-veterinário”, explica Natália Giora.

Alguns produtos podem causar danos ao fígado e rins. Crédito: Shutterstock

Como manter uma rotina de higienização sem comprometer a saúde dos animais:

  • Priorizar produtos registrados na Anvisa
  • Realizar diluições conforme indicado no rótulo
  • Ventilar bem o ambiente e garantir a secagem completa antes da circulação do pet
  • Higienizar regularmente, com sabão neutro, objetos como comedouros, cobertas e brinquedos
  • Evitar o uso de desinfetantes hospitalares ou industriais em ambientes residenciais

