Cloro, amônia e fenol: vilões silenciosos para cães e gatos

Quem tem animal de estimação sabe a alegria que é logo que chegam em casa e começam a fazer parte da família. Mas essa felicidade exige, também, além dos cuidados básicos com o pet, uma atenção redobrada quanto à limpeza da casa onde todos convivem. Mas será que todo produto usado no dia a dia é seguro para cães e gatos? A resposta é: nem sempre.



A Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (ABRALIMP) explica que produtos convencionais contêm ingredientes como cloro, amônia e fenol, substâncias que, apesar de eficazes na higienização e comuns em fórmulas comerciais, podem causar irritações, intoxicações e até problemas neurológicos em animais domésticos.

De acordo com a American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), o cloro é corrosivo e pode liberar gases prejudiciais ao trato respiratório dos animais. A amônia, além de irritar olhos e vias aéreas, pode estimular o comportamento de marcação urinária. Já o fenol, presente em alguns desinfetantes hospitalares, é especialmente perigoso para os gatos, com potencial de causar danos ao fígado e rins.

A especialista Natália Giora, Gerente de Qualidade da Start Química, destaca que é importante escolher produtos com formulações compatíveis com a presença de animais, livres de princípios ativos agressivos, como cloro, amônia e fenol, e que tenham registro na Anvisa.

Limpadores com pH neutro são ideais para a higienização de superfícies laváveis, tecidos e áreas de circulação dos pets, enquanto os detergentes neutros são indicados para a limpeza de canis, áreas externas e objetos de uso frequente dos animais, como potes, brinquedos e cobertores

"Caso o animal apresente sintomas como coceira, vômitos, salivação excessiva, alterações de pupila, tremores, apatia ou dificuldade para respirar após a limpeza, o tutor deve procurar imediatamente orientação de um médico-veterinário”, explica Natália Giora.

Como manter uma rotina de higienização sem comprometer a saúde dos animais:

Priorizar produtos registrados na Anvisa

Realizar diluições conforme indicado no rótulo

conforme indicado no rótulo Ventilar bem o ambiente e garantir a secagem completa antes da circulação do pet

o ambiente e garantir a secagem completa antes da circulação do pet Higienizar regularmente, com sabão neutro , objetos como comedouros, cobertas e brinquedos

, objetos como comedouros, cobertas e brinquedos Evitar o uso de desinfetantes hospitalares ou industriais em ambientes residenciais

