Seu pet pode ser seu cupido: como animais de estimação ajudam na paquera

Hoje, considerados membros da família, os pets vêm contribuindo na hora de receber um “match” nos aplicativos de relacionamento e ajudar com o crush. É o que revela a nova pesquisa do Happn, aplicativo de relacionamento, que mostrou que 58% dos brasileiros já curtiram alguém no app simplesmente por ter um pet na foto de perfil. O dado é ainda mais expressivo entre mulheres de 26 a 35 anos, grupo no qual 40% afirmam que a presença de um animal de estimação na imagem torna a pessoa mais atraente.

Além disso, para reforçar ainda mais o poder emocional dos pets na construção de conexões humanas online, 44% dos usuários acreditam que eles ajudam a criar vínculos ao longo do tempo, enquanto 20% disseram se sentir mais conectados a alguém quando gostam do animal de estimação da pessoa. Mas outro dado da pesquisa faz um alerta: 31% dos solteiros afirmaram que não se relacionariam, ou teriam dificuldade em se relacionar, com alguém que não gosta de animais, número que cresce significativamente entre as mulheres.

Entre os brasileiros apaixonados por pets, que usam o happn: 66% dos usuários solteiros afirmam ter animais de estimação, sendo que os cachorros lideram a preferência (77%), seguidos dos gatos (38%). Fator que influencia não só na atração por outras pessoas, mas também na forma como os relacionamentos são vivenciados. Por exemplo, 29% dos usuários disseram que gostariam de levar seus pets para um encontro, e 16% já fizeram isso.

Entre os homens com mais de 36 anos, essa prática é ainda mais comum: 22% afirmaram já ter levado um pet para um date e adorado a experiência. Levar o pet também pode ser uma surpresa positiva no primeiro encontro: 45% dos solteiros disseram que adorariam se o crush levasse um animal no primeiro date.

Embora os dados sejam favoráveis aos pets na hora de dar aquele empurrão com muitos crushes, nem todos se deixam levar por eles: 55% dos usuários preferem deixá-los em casa em vez de levá-los para encontros. Além disso, 35% disseram não se importar com a presença de pets nas fotos de perfil, o que mostra como esse tema pode ser um divisor de águas nas relações.

“Os pets se tornaram claramente uma parte importante do namoro moderno, e isso mostra o quanto valores pessoais e estilo de vida influenciam na formação de conexões reais. Com mais da metade dos nossos usuários se sentindo mais atraídos por perfis com animais nas fotos, e outros preferindo deixá-los de fora dos encontros, é importante que o happn incentive conexões que estejam alinhadas com quem as pessoas realmente são” diz Karina Ben Abdelmalek, CEO e Presidente do happn.

E você, já colocou o pet na sua foto de perfil nos aplicativos de relacionamentos?

