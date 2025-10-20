Flamengo foi beneficiado por dois erros da arbitragem diante do Palmeiras

Gustavo Gómes foi empurrado por Jorginho e arbitragem não marcou pênalti. Crédito: TV Globo/Reprodução

No tão aguardado jogo da rodada, que terminou com vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2, no Maracanã, teve interferência direta da arbitragem no resultado, quando não foi marcado pênalti claro a favor do time alviverde. No início do jogo, Jorginho empurrou, com as duas mãos, Gustavo Gómes dentro da área, após cobrança de tiro de canto a favor do time paulista: pênalti.



Wilton Sampaio não marcou a penalidade e também não foi acionado pelo VAR, que deveria ter chamado o árbitro para ver a imagem no monitor.

Além desse erro, ainda no primeiro tempo, a arbitragem marcou um pênalti a favor do Flamengo quando o zagueiro Bruno Fuchs pisou no pé do atacante Pedro dentro da área. Porém na origem da jogada, Vitor Roque sofreu falta de Danilo, que agarrou o atacante palmeirense na roubada de bola e o árbitro Wilton Sampaio deixou o lance seguir gerando mais reclamação dos palmeirenses.

Após o apito final, o árbitro Wilton Sampaio ainda expulsou o jogador Piquerez e um membro da comissão técnica do Palmeiras por reclamação.

Mudanças na arbitragem em 2026

Durante a semana passada, que foi de muitas polêmicas com a arbitragem, o presidente da CBF, Samir Xaud declarou que não está nada satisfeito com a arbitragem brasileira e sinalizou que fará mudanças no comando da comissão de arbitragem. O árbitro brasileiro mundialista que atuou em três Copas do Mundo, Carlos Eugênio Simon está muito cotado para assumir o cargo em 2026.

