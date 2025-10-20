Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Flamengo foi beneficiado por dois erros da arbitragem diante do Palmeiras

No início do jogo, arbitragem deixou de marcar pênalti de Jorginho em Gustavo Gómes. Já no lance em que Pedro sofreu pênalti, Vitor Roque foi agarrado por Danilo e o jogo seguiu de forma equivocada

Publicado em 20/10/2025 às 05h30
Gustavo Gómes foi empurrado por Jorginho e arbitragem não marcou pênalti
Gustavo Gómes foi empurrado por Jorginho e arbitragem não marcou pênalti. Crédito: TV Globo/Reprodução

No tão aguardado jogo da rodada, que terminou com vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2, no Maracanã, teve interferência direta da arbitragem no resultado, quando não foi marcado pênalti claro a favor do time alviverde. No início do jogo, Jorginho empurrou, com as duas mãos, Gustavo Gómes dentro da área, após cobrança de tiro de canto a favor do time paulista: pênalti.

Wilton Sampaio não marcou a penalidade e também não foi acionado pelo VAR, que deveria ter chamado o árbitro para ver a imagem no monitor.

Além desse erro, ainda no primeiro tempo, a arbitragem marcou um pênalti a favor do Flamengo quando o zagueiro Bruno Fuchs pisou no pé do atacante Pedro dentro da área. Porém na origem da jogada, Vitor Roque sofreu falta de Danilo, que agarrou o atacante palmeirense na roubada de bola e o árbitro Wilton Sampaio deixou o lance seguir gerando mais reclamação dos palmeirenses.

Após o apito final, o árbitro Wilton Sampaio ainda expulsou o jogador Piquerez e um membro da comissão técnica do Palmeiras por reclamação. 

Mudanças na arbitragem em 2026

Durante a semana passada, que foi de muitas polêmicas com a arbitragem, o presidente da CBF, Samir Xaud declarou que não está nada satisfeito com a arbitragem brasileira e sinalizou que fará mudanças no comando da comissão de arbitragem. O árbitro brasileiro mundialista que atuou em três Copas do Mundo, Carlos Eugênio Simon está muito cotado para assumir o cargo em 2026.

