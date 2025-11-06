Lances idênticos, critérios diferentes e mais uma rodada com erros no Brasileirão

Júnior Alonso e Plata: lances idênticos, porém apenas o atacante do Flamengo foi expulso pela entrada violenta. Crédito: Reprodução

Dois lances idênticos onde um acabou na expulsão correta do jogador Gonzalo Plata, do Flamengo, que pisou forte na perna de Arboleda, do São Paulo, e outro no qual Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, pisou forte no tornozelo de Michel Araújo, do Bahia, e não recebeu nem cartão amarelo, atestam a falta de critérios da arbitragem brasileira.

No empate entre São Paulo e Flamengo, o árbitro Rodrigo Pereira (PE) expulsou o atacante rubro-negro no campo, sem precisar do auxílio do VAR, enquanto que na Arena MRV, o capixaba Davi Lacerda, que deveria ter usado o mesmo critério, não o fez e revoltou o time baiano, que perdeu o jogo por 3x0 – o lance reclamado ocorreu com apenas 30 segundos de jogo.

Outra partida com muita reclamação foi na derrota do Corinthians por 2x1 para o Red Bull Bragantino, que enervou o técnico Dorival Júnior. Ao final do jogo, o treinador invadiu o campo, ao lado do executivo de futebol Fabinho Soldado, para reclamar dos critérios da arbitragem de Edina Alves, que expulsou um jogador do Corinthians e marcou um pênalti a favor do Bragantino. O presidente do Timão, Osmar Stabile, afirmou que a arbitragem foi uma “aberração” e que exige providências da CBF.

É mais uma rodada marcada por erros provocados pela ausência de critérios em lances claros, onde não deveriam existir dúvidas.

