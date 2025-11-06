Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Lances idênticos, critérios diferentes e mais uma rodada com erros no Brasileirão

Plata, do Flamengo, foi corretamente expulso ao acertar o tornozelo de Arboleda. Já Júnior Alonso permaneceu em campo mesmo acertando Michel Araújo

Publicado em 06/11/2025 às 09h17
Júnior Alonso e Plata: lances idênticos, porém apenas o ataante do Flamengo foi expulso pela entrada violenta
Dois lances idênticos onde um acabou na expulsão correta do jogador Gonzalo Plata, do Flamengo, que pisou forte na perna de Arboleda, do São Paulo, e outro no qual Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, pisou forte no tornozelo de Michel Araújo, do Bahia, e não recebeu nem cartão amarelo, atestam a falta de critérios da arbitragem brasileira.

No empate entre São Paulo e Flamengo, o árbitro Rodrigo Pereira (PE) expulsou o atacante rubro-negro no campo, sem precisar do auxílio do VAR, enquanto que na Arena MRV, o capixaba Davi Lacerda, que deveria ter usado o mesmo critério, não o fez e revoltou o time baiano, que perdeu o jogo por 3x0 – o lance reclamado ocorreu com apenas 30 segundos de jogo.

Outra partida com muita reclamação foi na derrota do Corinthians por 2x1 para o Red Bull Bragantino, que enervou o técnico Dorival Júnior. Ao final do jogo, o treinador invadiu o campo, ao lado do executivo de futebol Fabinho Soldado, para reclamar dos critérios da arbitragem de Edina Alves, que expulsou um jogador do Corinthians e marcou um pênalti a favor do Bragantino. O presidente do Timão, Osmar Stabile, afirmou que a arbitragem foi uma “aberração” e que exige providências da CBF.

É mais uma rodada marcada por erros provocados pela ausência de critérios em lances claros, onde não deveriam existir dúvidas.

