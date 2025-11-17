Wallace Valente
Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Como seria se, ao invés do Bruno Henrique, um árbitro contasse que aplicaria um cartão?

Situação envolvendo o jogador do Flamengo, levantou dúvidas sobre a forma com que o STJD julgou o caso do atacante, que foi investigado por um cartão que levou contra o Santos em 2023

Publicado em 17/11/2025 às 10h20
Bruno Henrique ultrapassou os 300 jogos pelo Flamengo, clube que defende desde 2019
Bruno Henrique ultrapassou os 300 jogos pelo Flamengo, clube que defende desde 2019. Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Já imaginaram se, ao invés do jogador Bruno Henrique, um árbitro fosse pego trocando mensagens e indicando para apostadores que daria um cartão amarelo em um determinado jogador para as pessoas ganharem dinheiro em sites de apostas?

Será que o STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva - absorveria o árbitro como absolveu o jogador. Certamente não. Pelo contrário, seria implacável no peso e na medida.

Mas como acreditar e respeitar uma Justiça que absolveu um jogador exatamente nessas circunstâncias que, inclusive, foi denunciado pela Polícia Federal. Como acreditar que tudo é decidido dentro de campo? Não me assustarei se o digníssimo STJD resolver punir o árbitro que deu cartão amarelo para Bruno Henrique, fazendo hora com a cara dos torcedores que pagam ingressos caros para torcer, matar ou morrer por seus clubes.

Eu até entendo que torcedores se apaixonam por suas próprias razões e infantilizam uma discussão séria como essa e ficam enfurecidos quando o VAR anula um gol de seu time e acusa a tudo e a todos das piores coisas.

Cartão vermelho para o STJD e uma última pergunta: e se outros jogadores e árbitros entenderem que essa prática é normal e resolverem dar uma ajudinha em forma de informação aos familiares que fazem apostas em sites sobre um cartão amarelo ou vermelho em seus próximos jogos?

Veja também

Lances idênticos, critérios diferentes e mais uma rodada com erros no Brasileirão
Falta de critérios da arbitragem rouba a cena no Brasileirão
Expulsão de Plata foi exagerada no empate do Flamengo com o Racing

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Futebol bruno henrique flamengo

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.