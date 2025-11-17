Como seria se, ao invés do Bruno Henrique, um árbitro contasse que aplicaria um cartão?

Já imaginaram se, ao invés do jogador Bruno Henrique, um árbitro fosse pego trocando mensagens e indicando para apostadores que daria um cartão amarelo em um determinado jogador para as pessoas ganharem dinheiro em sites de apostas?
Será que o STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva - absorveria o árbitro como absolveu o jogador. Certamente não. Pelo contrário, seria implacável no peso e na medida.
Mas como acreditar e respeitar uma Justiça que absolveu um jogador exatamente nessas circunstâncias que, inclusive, foi denunciado pela Polícia Federal. Como acreditar que tudo é decidido dentro de campo? Não me assustarei se o digníssimo STJD resolver punir o árbitro que deu cartão amarelo para Bruno Henrique, fazendo hora com a cara dos torcedores que pagam ingressos caros para torcer, matar ou morrer por seus clubes.
Eu até entendo que torcedores se apaixonam por suas próprias razões e infantilizam uma discussão séria como essa e ficam enfurecidos quando o VAR anula um gol de seu time e acusa a tudo e a todos das piores coisas.
Cartão vermelho para o STJD e uma última pergunta: e se outros jogadores e árbitros entenderem que essa prática é normal e resolverem dar uma ajudinha em forma de informação aos familiares que fazem apostas em sites sobre um cartão amarelo ou vermelho em seus próximos jogos?
Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.
