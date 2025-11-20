No Maraca

Fluminense vence o clássico contra o Flamengo e Palmeiras agradece

Com um primeiro tempo avassalador, Tricolor abriu dois gols de frente e teve chances para ampliar. No segundo, Fla foi para cima, diminuiu, mas ficou nisso; vantagem na ponta caiu para dois pontos

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 00:14

Lucho Acosta fez um golaço, o primeiro da vitória tricolor no clássico contra o Fla Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, os gols da vitória tricolor foram de Acosta e Serna, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Jorginho, de pênalti, descontou. Com a derrota, o Rubro-Negro, segue líder, mas viu a vantagem para o Palmeiras diminuir na classificação.

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 54 pontos, pulando para a sexta posição. Já o Flamengo, com 71, vê o Palmeiras na sua cola. Afinal, a equipe paulista, que encara o Flu na próxima rodada, empatou com o Vitória por 0 a 0 nesta quarta e chegou aos 69 pontos. Assim, diminuiu a diferença entre líder e vice-líder para dois pontos.

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

O que se viu no primeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo foi o zagueiro João Victor, que mais uma vez teve uma atuação ruim.

Segundo tempo

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para o jogo com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminuiu o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos, o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Rubro-Negro por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.

