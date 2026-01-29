Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Árbitro acertou ao não marcar pênalti para o Flamengo

Rubro-Negro perdeu para o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro

Publicado em 29/01/2026 às 12h32
Flamengo
Flamengo. Crédito: CR Flamengo

Após a derrota para o São Paulo, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, o Flamengo saiu de campo reclamando da arbitragem de Wilton Sampaio (GO), por um lance de possível pênalti sobre o meia Arrascaeta, no último lance do jogo. Na jogada, o atacante do Rubro-Negro pegou o rebote do goleiro Rafael, chutou para o gol e caiu em seguida. Porém, na imagem não mostrou nenhuma ação clara de pênalti, portanto a arbitragem acertou ao não marcar a penalidade. Após o apito final, o jogador Jorginho do Flamengo recebeu cartão vermelho por reclamação.

Davi Lacerda e Douglas Pagung são profissionalizados pela CBF

A CBF anunciou a contratação de 20 árbitros como forma de profissionalização, entre eles dois capixabas. O árbitro Davi Lacerda e o assistente Douglas Pagung estão na lista e passam a receber um salário fixo por mês, além de taxas em casa jogo trabalhado. Um passo importante na evolução da arbitragem brasileira que ainda precisa aprimorar a parte técnica por meio de uma melhor formação.

