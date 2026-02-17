Botafogo é prejudicado por erro de arbitragem em derrota para o Flamengo

Em um jogo bem disputado, o Botafogo perdeu para o Flamengo, 2 a 1, e foi eliminado do Campeonato Carioca. O Alvinegro saiu de campo na bronca por conta da falta não marcada, pelo árbitro Bruno Arleu no lance que originou o primeiro gol rubro-negro.
Na jogada, Vitão empurrou Mateus Martins na roubada de bola e, na sequência, Lucas Paquetá marcou o gol. Apesar do protocolo do VAR indicar a intervenção do árbitro de vídeo, em caso de falta na origem de uma jogada que resulta em gol, Arleu não foi chamado para rever o lance no monitor e confirmou o gol que deveria ter sido anulado.
Há uma máxima no futebol em que aquilo que acontece dentro de campo, fica no campo. Nem o árbitro e nem os jogadores comentam sobre os bate-bocas e desentendimentos ocorridos durante o jogo. Da mesma forma, fora de campo, ninguém viu ninguém no carnaval e vida que segue. Afinal, jogador também pode se divertir.
