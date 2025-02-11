Kleber Andrade recebe inspeção da Fifa para ser CT na Copa do Mundo Feminina

Visita da Fifa no Espírito Santo Crédito: Ana Mayka Gaudio/FES e Rodolfo Mageste/Sesport

Representantes da Fifa estiveram no Espírito Santo, realizando as primeiras inspeções para a Copa do Mundo Feminina 2027. Estruturas localizadas no Estado estão sendo avaliadas como possíveis Centros de Treinamento (CT) de seleções para a competição, que acontecerá no Brasil.

As vistorias aconteceram na segunda (10) e na terça-feira (11), passando por cinco hotéis e cinco potenciais centros de treinamento, todos localizados na região da Grande Vitória. Nos hotéis, foram observados pontos como estrutura, conforto, localização, últimas reformas e ou planejamento para as próximas, bem como o número de quartos por categoria. Nos possíveis CT’s, questões como gramado, iluminação, áreas de imprensa, vestiários, acessos e localização e privacidade.

Em 2023, o interesse do Espírito Santo em participar do maior evento de futebol feminino do mundo foi registrado pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) e pelo Governo do Estado, junto à CBF, que indicou as estruturas à Fifa. As terras capixabas já exerceram esse papel em 2014, quando o torneio masculino foi realizado no Brasil. Naquele ano, as seleções de Camarões e Austrália treinaram, respectivamente, nos estádios Kleber Andrade e Engenheiro Araripe, em Cariacica, o que gerou impactos na economia, no turismo e no esporte, e levou o nome do Espírito Santo mundo afora.

O Estado também participou da Copa do Mundo Sub-17 em 2019, recebendo jogos no Kleber Andrade e, mais recentemente, em outubro de 2024, recebeu as seleções femininas do Brasil e da Colômbia, para dois amistosos que atraíram 10 mil pessoas ao Kleber Andrade. As brasileiras levaram a melhor, com vitória por 3 a 1 no segundo jogo, depois de empate em 1 a 1. Foram as duas primeiras partidas do Brasil após a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, e a convocação para os jogos também aconteceu no Espírito Santo.