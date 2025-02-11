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Para 2027

Kleber Andrade recebe inspeção da Fifa para ser CT na Copa do Mundo Feminina

Além do Klebão, cinco hotéis e outros potenciais centros de treinamento receberam visitas da delegação da Fifa na segunda-feira (10) e na terça-feira (11)

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2025 às 17:22
Visita da FIFA no Espírito Santo
Visita da Fifa no Espírito Santo Crédito: Ana Mayka Gaudio/FES e Rodolfo Mageste/Sesport
Representantes da Fifa estiveram no Espírito Santo, realizando as primeiras inspeções para a Copa do Mundo Feminina 2027. Estruturas localizadas no Estado estão sendo avaliadas como possíveis Centros de Treinamento (CT) de seleções para a competição, que acontecerá no Brasil.
As vistorias aconteceram na segunda (10) e na terça-feira (11), passando por cinco hotéis e cinco potenciais centros de treinamento, todos localizados na região da Grande Vitória. Nos hotéis, foram observados pontos como estrutura, conforto, localização, últimas reformas e ou planejamento para as próximas, bem como o número de quartos por categoria. Nos possíveis CT’s, questões como gramado, iluminação, áreas de imprensa, vestiários, acessos e localização e privacidade.
Em 2023, o interesse do Espírito Santo em participar do maior evento de futebol feminino do mundo foi registrado pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) e pelo Governo do Estado, junto à CBF, que indicou as estruturas à Fifa. As terras capixabas já exerceram esse papel em 2014, quando o torneio masculino foi realizado no Brasil. Naquele ano, as seleções de Camarões e Austrália treinaram, respectivamente, nos estádios Kleber Andrade e Engenheiro Araripe, em Cariacica, o que gerou impactos na economia, no turismo e no esporte, e levou o nome do Espírito Santo mundo afora.
O Estado também participou da Copa do Mundo Sub-17 em 2019, recebendo jogos no Kleber Andrade e, mais recentemente, em outubro de 2024, recebeu as seleções femininas do Brasil e da Colômbia, para dois amistosos que atraíram 10 mil pessoas ao Kleber Andrade. As brasileiras levaram a melhor, com vitória por 3 a 1 no segundo jogo, depois de empate em 1 a 1. Foram as duas primeiras partidas do Brasil após a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, e a convocação para os jogos também aconteceu no Espírito Santo.
“A federação, juntamente com o Estado do Espírito Santo, vê com grande alegria essa possibilidade do Estado novamente estar podendo fazer parte de mais um grande projeto da Fifa, que é o Mundial de futebol feminino. O Espírito Santo estará de portas abertas para as seleções classificadas para o evento. E iremos fazer o mesmo trabalho com excelência que fizemos nos últimos eventos da Fifa, para que a gente possa continuar sendo um destino interessante de competições internacionais”, afirma o presidente da FES, Gustavo Vieira.

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