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Polêmica

Ferj marca reunião com clubes após queixas sobre bola do Carioca e gramados

Bola e gramado foram alvos de reclamações recentes

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2025 às 14:49
A Ferj marcou uma reunião com os clubes para tratar sobre a bola e os gramados do Carioca 2025.
Kaue faz gol pelo Botafogo
Kaue faz gol pelo Botafogo Crédito: Imagem: Vitor Silva/Botafogo
A entidade vai juntar todos os envolvidos sobre o assunto na próxima quinta-feira (13).
E isso abrange a Penalty, fornecedora da bola do estadual, e também as empresas como a Greenleaf, responsável pelos gramado do Maracanã.
Bola e gramado foram alvos de reclamações recentes.
Jogadores de Flamengo e Fluminense criticaram os dois itens - e olha que a dupla administra o Maracanã.
O Botafogo fez uma reclamação mais contundente ao estado do campo de Moça Bonita, em Bangu, após o duelo com o Nova Iguaçu.
A Ferj quer colocar todos frente a frente para "esclarecimentos, acertos e ajustes".
A ideia é que a Penalty dê mais detalhes sobre a produção e as especificidades técnicas da bola. Em contrapartida, os representantes dos clubes poderão apontar qual o motivo do incômodo com a bola.
Em relação ao gramado, a Greenleaf já prevê melhora do Maracanã para o clássico de sábado, entre Flamengo e Vasco. Uma reclamação no Fla-Flu foi a de que o campo estava duro.

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