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Jogo a jogo

Após derrota em Cariacica, Botafogo mira clássico contra o Flamengo

O técnico interino Carlos Leiria falou após o jogo contra Madureira que encara o clássico como uma decisão

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

10 fev 2025 às 09:01
Carlos Leiria, técnico interino do Botafogo
Carlos Leiria, técnico interino do Botafogo Crédito: Vinícius Lima
O Botafogo perdeu para o Madureira por 2 a 0 no Kleber Andrade, neste domingo (9). Agora, o Glorioso tem uma sequência dura até o fim da Taça Guanabara, começando na próxima quarta-feira (12), quando joga o clássico contra o Flamengo, partida válida pela sétima rodada, que foi adiada por conta da final da Supercopa Rei, onde os dois clubes duelaram e o Rubro-negro se saiu melhor.
No pós-jogo, Carlos Leiria, técnico interino do Botafogo, falou sobre a sequência da competição e como encara este Clássico da Rivalidade. "O clássico por si só já tem um fator muito grande de motivação, de estar num estado de concentração ainda maior, principalmente vindo de uma derrota para o rival", disse o treinador.
Atualmente, o Fogão ocupa a quinta colocação na tabela e, caso vença este jogo contra o Fla, os três pontos levam o clube para zona de classificação para o mata-mata do Cariocão e, a partir disso, só dependerá de si para se classificar faltando duas rodadas. "A gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E, sendo esse um jogo atrasado, com certeza uma vitória no clássico nos lavará ao G-4", concluiu.

Retrospecto

O Clássico da Rivalidade é um dos maiores do Brasil, e este será o segundo encontro entre Fla e Bota no ano. Os dois times decidiram o primeiro título da temporada do futebol brasileiro, quando o Flamengo venceu o Fogão por 3 a 1 na final da Supercopa Rei, que colocou frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. No Estadual, os times fizeram cinco finais de Campeonato Carioca recentemente, entre os anos de 2007 e 2013. Foram quatro títulos para o Flamengo e dois para o Botafogo.
Em 2024, os clubes se enfrentarem três vezes, sendo uma vez pelo Cariocão e outras duas pelo Brasileirão. No retrospecto, melhor para o Alvinegro, que venceu as duas últimas partidas, sendo uma por 2 a 0 no Maracanã, e outra em uma goleada por 4 a 1 no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 11 jogos, são sete vitórias do Flamengo e quatro do Botafogo.

Derrota para o Madureira

O Glorioso foi melhor na partida contra o Madureira, atacando e com mais posse de bola, mas perdeu por 2 a 0 para o Tricolor Suburbano, que chegou ao primeiro gol com Wagninho e deu números finais à partida com Coutinho. Mais de quatro mil torcedores ocuparam um dos lados do estádio e apoiaram o clube no seu retorno à Cariacica. Porém, a festa nas arquibancadas não foi o suficiente para o Fogão vencer o jogo, o que decepcionou o torcedor alvinegro neste domingo.

Botafogo e Madureira se enfrentaram no Kleber Andrade neste domingo (9), em confronto válido pelo Campeonato Carioca

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